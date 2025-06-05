Ґрунтові води Землі зникають у 2,4 раза швидше за поверхневі: що висушує планету зсередини

Дослідники виявили, що світові ґрунтові води зникають з такою швидкістю, що наша планета незабаром може зміститися з осі. Вчені попереджають, що деякі регіони, ймовірно, постраждають сильніше за інші.

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Про це йдеться в Geophysical Research Letters, пише IFLScience.

За словами провідного автора нової статті, наукового співробітника Школи сталого розвитку Університету штату Аризона Карема Абдельмохсена, вони з колегами виявили, що басейн річки Колорадо втрачає ґрунтові води з тривожною швидкістю. Якщо ця тенденція збережеться, це може призвести до серйозної нестачі води на планеті, що вплине не тільки на місцевих фермерів і жителів, а й матиме ширший вплив на сільськогосподарські ринки й муніципальне водопостачання.

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Підземні води зникають

Висновки вчених ґрунтуються на супутникових даних, отриманих під час місій NASA GRACE і GRACE Follow-On за два десятиліття, моделях поверхні планети й даних, зібраних на місцях. Висновки вчених стали тривожною новиною приблизно для 40 мільйонів людей, які залежать від басейну Колорадо, що охоплює всю Аризону, а також значну частину Невади та кілька ділянок Юти й Каліфорнії, де 40% від загального обсягу водопостачання надходить із ґрунтових вод.

Але, попри свою важливість, запаси підземних вод у басейні річки Колорадо також, на жаль, залишаються невидимими — як у прямому, так і в переносному сенсі. За словами гідролога з Університету штату Аризона і старшого автора дослідження Джея Фамігліетті, на жаль, ситуація така, що поверхневі води сьогодні привертають багато уваги, тоді як підземні води тихо зникають.

Безумовно, поверхневі води річки Колорадо зазнають труднощів і на те є низка причин, зокрема:

десятирічна посуха;

надмірне використання;

зміна клімату.

У наші дні річка ледь виходить з Каліфорнійської затоки, тоді як водосховища, призначені для використання як резервні джерела води, порожні приблизно на дві третини, попри дві нещодавні вологі зими.

Не менш тривожно, за словами вчених, і те, що ґрунтові води в прилеглих до неї районах зникають швидше, ніж вважалося раніше. З 2003 року регіон втратив цілих 42,5 кубічного кілометра ґрунтових вод, або близько 12 трильйонів галонів — це приблизно у 2,4 раза швидше, ніж поверхневі води. Для порівняння, така втрата води еквівалентна 15 мільйонам олімпійських басейнів.

Басейн річки Колорадо втратив достатньо ґрунтових вод, щоб заповнити озеро Мід Фото: Shutterstock

Куди йдуть ґрунтові води Землі

За словами Фамігліетті, причини такої різкої втрати води численні, але одна з них є особливо значною — сільське господарство споживає величезну кількість води.

Річ у тім, що в басейні річки Колорадо знаходяться мільйони акрів сільськогосподарських угідь води та всі вони потребують води. Результати нового дослідження вказують на те, що "топ-15 найбільш водоємних культур становлять 71 відсоток і 55 відсотків від загального обсягу врожаю" у двох басейнах ґрунтових вод регіону.

У міру того як ці водоємні культури стають дедалі популярнішими, водопостачання руйнується. Статистика вказує на те, що до 80% забору води в цьому районі йде на потреби сільського господарства, і майже вся ця вода — ґрунтові води, водночас фермери розкрадають дедалі глибші підземні води.

Загалом, "надмірне відкачування" є основною причиною втрати ґрунтових вод, сказав він, але "в цьому немає нічого протизаконного, це просто незахищеність". Однак ситуація значно ускладнюється зміною клімату, що нависла над планетою.

Раніше Фокус писав про те, що під поверхнею Землі знайшли гігантську губку: вона може врятувати від посухи.