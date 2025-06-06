Безумная идея: закипание Земли предлагают остановить с помощью крупнейшего ядерного взрыва

Исследователи предлагают нелепый и в то же время амбициозный план борьбы с изменением климата, нависшим над планетой — ученые предлагают улавливать углерод с помощью крупных подводных ядерных взрывов.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном на arXiv, пишет IFLScience.

В последние годы ученые все чаще предупреждают о последствиях климатического кризиса, с которым неминуемо столкнется человечество. Мир уже столкнулся с волнами жары и засухи, однако ученые предупреждают, что последствия будут еще более масштабны.

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Последствия изменения климата

Изменение климата — большая проблема и, вероятно, одна из самых серьезных угроз существованию, с которыми мы сталкиваемся как вид. Если мы не сможем изменить текущую траекторию глобального потепления, человечество столкнется с непоправимым ущербом, нанесенным окружающей среде, а также перемещением сотен миллионов людей и экономическими потерями в размере от 100 до 200 триллионов долларов к концу столетия.

Ситуация тревожна, а потому ученые изучают самые различные способы ограничить множество факторов, способствующих этой масштабной проблемы.

Одним из таких подходов является поиск способов удаления углерода из атмосферы. В настоящее время для достижения этой цели разрабатываются так называемые "технологии отрицательных выбросов", тем самым снижая концентрацию парниковых газов. Предыдущие методы уже включали:

новый бетон, улавливающий углерод;

производство биоугля для внесения в почву;

посадка большего количества деревьев для поглощения большего количества углекислого газа;

поиск способов ускорения естественного выветривания горных пород.

Рисковый план

Именно выветривание горных пород привлек внимание 25-летнего Энди Хаверли из Рочестерского технологического института, частного исследовательского университета в Генриетте, штат Нью-Йорк. Естественное разрушение силикатных пород, таких как базальт, может значительно помочь в улавливании углерода, особенно если большие его количества можно будет быстро измельчить. Основная загвоздка заключается в необходимости большого количества энергии и логистике, необходимой для добычи, дробления и транспортировки миллиардов тонн горных пород.

Новая идея исследователей заключается в том, что ученые предлагают использовать масштабные подводные взрывы ядерного оружия. Эта идея, предложена одним ученым, который считает, что контролируемый ядерный взрыв на морском дне может помочь сократить содержание углерода в атмосфере, смягчив последствия изменения климата.

В результате Хаверли предложил проводить огромные ядерные взрывы на дне морского дна, чтобы быстро измельчить большие объемы базальта. Как утверждает автор исследования, ядерное оружие должно быть захоронено на глубине не менее 3 километров под морским дном Южного океана, чтобы его взрыв был достаточно ограничен, а ядерные осадки изначально ограничены. Ученый считает, что это позволит максимально увеличить количество камня, которое бомба превратит в порошок, а также минимизировать риск для жизни.

Самый большой ядерный взрыв в истории Земли

Идея Хаверли не нова и черпает вдохновение из исторических проектов, предложенных в рамках проекта Plowshare — американской программы, стремившейся найти способы использования ядерных взрывов для создания площадок для портов, автомагистралей и каналов. В 1960-х годах также проводились эксперименты по производству новых тяжелых изотопов, которые иначе невозможно получить без ядерных реакций.

В новом исследовании Хаверли предлагает использовать ядерный взрыв мощностью 81 гигатонну для разрушения около 3,86 триллиона тонн базальта. Для сравнения, самый большой ядерный взрыв, известный как Царь-бомба, имел мощность 50 мегатонн. Для сравнения, взрыв в 1 гигатонну был бы в 20 раз мощнее этого исторического примера.

Отметим, что в настоящее время ничего подобного не было построено или испытано людьми и в своей работе Хаверли весьма скудно описывает, как такое взрывчатое вещество можно создать и безопасно доставить к месту назначения, а затем установить на нужной глубине.

Ядерные взрывы по своей сути небезопасны. Они высвобождают огромное количество неконтролируемой энергии. Однако, взорвав это ядерное устройство в контролируемой среде, как считает автор исследования, ученым удастся минимизировать последствия.

Хаверли также утверждает, что изначальные потери жизни от радиоактивных осадков и радиации, вероятно, будут минимальными. Однако в долгосрочной перспективе последствия глобальной радиации повлияют на людей и приведут к гибели человечества.

Ранее Фокус писал о том, что новое исследование связывает климатический кризис и падение Римской империи: что узнали ученые.