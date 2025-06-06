Божевільна ідея: закипання Землі пропонують зупинити за допомогою найбільшого ядерного вибуху

Дослідники пропонують безглуздий і водночас амбітний план боротьби зі зміною клімату, що нависла над планетою, — вчені пропонують вловлювати вуглець за допомогою великих підводних ядерних вибухів.

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Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на arXiv, пише IFLScience.

Останніми роками вчені все частіше попереджають про наслідки кліматичної кризи, з якою неминуче зіткнеться людство. Світ уже зіткнувся з хвилями спеки та посухи, проте вчені попереджають, що наслідки будуть ще масштабнішими.

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Наслідки зміни клімату

Зміна клімату — велика проблема і, ймовірно, одна з найсерйозніших загроз існуванню, з якими ми стикаємося як вид. Якщо ми не зможемо змінити поточну траєкторію глобального потепління, людство зіштовхнеться з непоправною шкодою, завданою навколишньому середовищу, а також переміщенням сотень мільйонів людей та економічними втратами в розмірі від 100 до 200 трильйонів доларів до кінця століття.

Ситуація тривожна, а тому вчені вивчають найрізноманітніші способи обмежити безліч чинників, що сприяють цій масштабній проблемі.

Одним із таких підходів є пошук способів видалення вуглецю з атмосфери. Нині для досягнення цієї мети розробляються так звані "технології негативних викидів", тим самим знижуючи концентрацію парникових газів. Попередні методи вже включали:

новий бетон, що вловлює вуглець;

виробництво біовугілля для внесення в ґрунт;

посадка більшої кількості дерев для поглинання більшої кількості вуглекислого газу;

пошук способів прискорення природного вивітрювання гірських порід.

Ризиковий план

Саме вивітрювання гірських порід привернуло увагу 25-річного Енді Хаверлі з Рочестерського технологічного інституту, приватного дослідницького університету в Генрієтті, штат Нью-Йорк. Природне руйнування силікатних порід, таких як базальт, може значно допомогти в уловлюванні вуглецю, особливо якщо великі його кількості можна буде швидко подрібнити. Основна заковика полягає в необхідності великої кількості енергії та логістики, необхідної для видобутку, дроблення і транспортування мільярдів тонн гірських порід.

Нова ідея дослідників полягає в тому, що вчені пропонують використовувати масштабні підводні вибухи ядерної зброї. Цю ідею, запропоновану одним ученим, який вважає, що контрольований ядерний вибух на морському дні може допомогти скоротити вміст вуглецю в атмосфері, пом'якшивши наслідки зміни клімату.

У результаті Хаверлі запропонував проводити величезні ядерні вибухи на дні морського дна, щоб швидко подрібнити великі обсяги базальту. Як стверджує автор дослідження, ядерна зброя має бути похована на глибині щонайменше 3 кілометри під морським дном Південного океану, щоб її вибух був досить обмежений, а ядерні опади від самого початку обмежені. Вчений вважає, що це дасть змогу максимально збільшити кількість каменю, яку бомба перетворить на порошок, а також мінімізувати ризик для життя.

Найбільший ядерний вибух в історії Землі

Ідея Гаверлі не нова і черпає натхнення з історичних проєктів, запропонованих у рамках проєкту Plowshare — американської програми, яка прагнула знайти способи використання ядерних вибухів для створення майданчиків для портів, автомагістралей і каналів. У 1960-х роках також проводилися експерименти з виробництва нових важких ізотопів, які інакше неможливо отримати без ядерних реакцій.

У новому дослідженні Хаверлі пропонує використовувати ядерний вибух потужністю 81 гігатонну для руйнування близько 3,86 трильйона тонн базальту. Для порівняння, найбільший ядерний вибух, відомий як Цар-бомба, мав потужність 50 мегатонн. Для порівняння, вибух в 1 гігатонну був би у 20 разів потужнішим за цей історичний приклад.

Зазначимо, що наразі нічого подібного не було побудовано або випробувано людьми, і у своїй роботі Гаверлі вельми мізерно описує, як таку вибухову речовину можна створити і безпечно доставити до місця призначення, а потім встановити на потрібній глибині.

Ядерні вибухи за своєю суттю небезпечні. Вони вивільняють величезну кількість неконтрольованої енергії. Однак, підірвавши цей ядерний пристрій у контрольованому середовищі, як вважає автор дослідження, вченим вдасться мінімізувати наслідки.

Хаверлі також стверджує, що початкові втрати життя від радіоактивних опадів і радіації, ймовірно, будуть мінімальними. Однак у довгостроковій перспективі наслідки глобальної радіації вплинуть на людей і призведуть до загибелі людства.

Раніше Фокус писав про те, що нове дослідження пов'язує кліматичну кризу і падіння Римської імперії: що дізналися вчені.