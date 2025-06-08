Увидели впервые: одни из самых больших существ на Земле создают кольца "дыма", зачем (видео)

Ученые впервые задокументировали, как горбатые киты выпускают большие кольца из пузырей, как курильщик, выпускающий кольца из дыма, когда приближаются к людям. Такое поведение китов может означать игру или общение.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science, пишет IFLScience.

Ученые во время исследования поведения горбатых китов, которые являются одними из самых больших существ на Земле, заметили, как они выпускают кольца из пузырей, когда видят людей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые ученые увидели, как горбатые киты создают устойчивые кольца из пузырей во время взаимодействия с людьми, которые приближаются к ним. Эти кольца похожие на кольца дыма, которые выпускают курильщики, возникают на поверхности воды и могут представлять собой форму любопытства, считают ученые.

Известно, что горбатые киты используют пузыри для ловли рыбы или во время соревнования за спариванием с самкой. Но это поведение, как говорят ученые, не связано с добычей пищи или с брачными играми. Скорее всего это попытка поиграть с людьми и вступить с нами в контакт. Ученые считают, что горбатее киты выпускают кольца из пузырей в сторону людей и наблюдают на за нашей реакцией на такое поведение и это может быть сообразной формой общения.

Кольца из пузырей, которые создают горбаытие киты рядом с людьми Фото: IFLS

Ученые задокументировали 12 случаев появления колец из пузырей при участии 11 горбатых китов из разных популяций по всему миру. В каждом случае киты приближались к людям и выпускали серию колец из пузырей.

Это открытие может помочь в обнаружении внеземного разума, считают ученые. Данное исследование является частью проекта изучению нечеловеческого интеллекта, который выступает как модель для распознавания потенциальных сигналов от потенциальных инопланетян.

Авторы исследования говорят, что понимание того, каким образом разумные нечеловеческие существа, такие как горбатые киты, выражают любопытство, может помочь усовершенствовать методы, используемые для обнаружения инопланетного разума.

Горбатый кит Фото: Shutterstock

Горбатые киты: создают пузыри и поют

Горбатые киты являются одними из крупнейших морских млекопитающих на Земле. Они имеют длинные грудные плавники, которые могут достигать до 1/3 длины их тела.

Взрослые горбатые киты могут иметь длину до 16 метров, а их вес может достигать 40 тонн.

Горбатые киты питаются мелкой рыбой и для этого выпускают пузыри воздуха в воде, которые создают круг. В этом круге концентрируется добыча, которую киты поглощают.

Горбатые киты совершают одни из самых длинных миграций среди млекопитающих. Они могут преодолеть тысячи километров в океанах Земли.

Горбатые киты живут во всех океанах, за исключением холодных вод Арктики и Антарктики и мигрирует из холодных регионов в более теплые и обратно.

Горбатые киты известны своими сложными и продолжительными песнями, которые исполняют самцы для привлечения самок или определения территории. Песни самцов состоят из определенной серии звуков. Эти песни могут продолжаться до 30 минут, и киты их могут повторять на протяжении нескольких часов и даже дней.

Как уже писал Фокус, на Земле существует невидимая линия, которую животные не пересекают. Представители животного мира двух частей света находятся отдельно друг от друга и представляют собой эндемические виды благодаря невидимой линии. Она проходит между двумя соседними континентами.