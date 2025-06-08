Побачили вперше: одні з найбільших істот на Землі створюють кільця "диму", навіщо (відео)

Учені вперше задокументували, як горбаті кити випускають великі кільця з бульбашок, наче курець, що випускає кільця з диму, коли наближаються до людей. Така поведінка китів може означати гру або спілкування.

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Дослідження опубліковано в журналі Marine Mammal Science, пише IFLScience.

Учені під час дослідження поведінки горбатих китів, які є одними з найбільших істот на Землі, помітили, як вони випускають кільця з бульбашок, коли бачать людей.

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Уперше вчені побачили, як горбаті кити створюють стійкі кільця з бульбашок під час взаємодії з людьми, які наближаються до них. Ці кільця, схожі на кільця диму, які випускають курці, виникають на поверхні води і можуть бути формою цікавості, вважають учені.

Відомо, що горбаті кити використовують бульбашки для лову риби або під час змагання за спарюванням із самкою. Але ця поведінка, як кажуть учені, не пов'язана з видобутком їжі або зі шлюбними іграми. Найімовірніше, це спроба погратися з людьми і вступити з нами в контакт. Вчені вважають, що горбаті кити випускають кільця з бульбашок у бік людей і спостерігають на за нашою реакцією на таку поведінку і це може бути відповідною формою спілкування.

Кільця з бульбашок, які створюють горбаїті кити поруч із людьми Фото: IFLS

Учені задокументували 12 випадків появи кілець із бульбашок за участю 11 горбатих китів із різних популяцій по всьому світу. У кожному випадку кити наближалися до людей і випускали серію кілець із бульбашок.

Це відкриття може допомогти у виявленні позаземного розуму, вважають вчені. Це дослідження є частиною проєкту вивчення нелюдського інтелекту, який виступає як модель для розпізнавання потенційних сигналів від потенційних інопланетян.

Автори дослідження кажуть, що розуміння того, яким чином розумні нелюдські істоти, як-от горбаті кити, висловлюють цікавість, може допомогти вдосконалити методи, що використовуються для виявлення інопланетного розуму.

Горбатий кит Фото: Shutterstock

Горбаті кити: створюють бульбашки і співають

Горбаті кити є одними з найбільших морських ссавців на Землі. Вони мають довгі грудні плавники, які можуть сягати до 1/3 довжини їхнього тіла.

Дорослі горбаті кити можуть мати довжину до 16 метрів, а їхня вага може сягати 40 тонн.

Горбаті кити харчуються дрібною рибою і для цього випускають бульбашки повітря у воді, які створюють коло. У цьому колі концентрується здобич, яку кити поглинають.

Горбаті кити здійснюють одні з найдовших міграцій серед ссавців. Вони можуть подолати тисячі кілометрів в океанах Землі.

Горбаті кити живуть у всіх океанах, за винятком холодних вод Арктики й Антарктики, і мігрують із холодних регіонів у тепліші й назад.

Горбаті кити відомі своїми складними і тривалими піснями, які виконують самці для залучення самок або визначення території. Пісні самців складаються з певної серії звуків. Ці пісні можуть тривати до 30 хвилин, і кити їх можуть повторювати протягом кількох годин і навіть днів.

Як уже писав Фокус, на Землі існує невидима лінія, яку тварини не перетинають. Представники тваринного світу двох частин світу перебувають окремо один від одного і являють собою ендемічні види завдяки невидимій лінії. Вона проходить між двома сусідніми континентами.