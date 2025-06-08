Вред и польза черешни: кому не стоит есть популярную летнюю ягоду

Черешня содержит много минералов, антиоксидантов и витаминов. Эти летние ягоды очень полезны для организма. Но врачи предостерегают, что их можно есть далеко не всем.

Related video

Об этом пишет ТСН.

Чем полезна черешня

В черешне много антиоксидантов. В то же время, чем темнее цвет имеют ягоды, тем больше антоцианов, которые имеют немало преимуществ для здоровья. В частности они помогают снизить риск развития сердечных заболеваний. Благодаря антиоксидантам черешня помогает предотвратить или замедлить повреждение клеток. Черешня также содержит витамин С, который способствует выработке коллагена и приносит пользу здоровью кожи.

Некоторые исследования также обнаружили, что черешня содержит соединения, которые подавляют рост раковых клеток, в частности клеток рака молочной железы, печени, толстой кишки, поджелудочной железы, легких, кожи. В темной черешне содержатся фенольные кислоты и флавоноиды, которые влияют на размножение и проникновение в окружающие ткани раковых клеток.

Исследователи из Министерства сельского хозяйства просмотрели 29 исследований, посвященных черешне. Результаты показали, что эти ягоды уменьшают окислительный стресс и воспаление. Для людей с воспалительными заболеваниями, такими как артрит и подагра, это приятная новость. А поскольку дополнительные исследования показали, что употребление вишневого сока может снизить уровень мочевой кислоты, это может уменьшить количество приступов подагры. Хотя эксперты говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы дать настоятельную рекомендацию по употреблению этого сока, чтобы облегчить боль от подагры.

Наряду с полезными антиоксидантами вишни обладают противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что сочетание этих двух помогает восстановить мышцы после тренировки, чтобы облегчить боль. Врачи утверждают, что черешни действуют так же, как напроксен и ибупрофен — помогают уменьшить воспаление.

Есть лишь несколько фруктов, содержащих мелатонин, который является естественным гормоном, вырабатываемым вашим телом, а также диетической добавкой, которая может помочь при бессоннице. И черешня — одна из них.

Обзор многочисленных исследований показывает, что богатые антоцианами фрукты, такие как черешня, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они могут снизить уровень холестерина ЛПНП ("плохого") и повысить уровень холестерина ЛПВП ("хорошего").

Черешня содержит калий, но лишь небольшое количество натрия. По данным CDC, продукты с такой комбинацией — больше калия и меньше натрия — могут снизить риск сердечных заболеваний путем снижения артериального давления.

Черешня может положительно влиять на уровень глюкозы в крови: она считается продуктом с низким гликемическим содержанием и содержит клетчатку. Согласно исследованию 2018 года, потребление черешни связано со снижением риска метаболических расстройств, связанных с диабетом 2 типа.

Черешня: кому нельзя есть: кому нельзя есть

Побочные эффекты черешни преимущественно связаны с поражением почек и аллергическими реакциями. То есть, говорят врачи, она может негативно влиять на пациентов с хроническими заболеваниями почек, вызывая острое поражение почек (почечную недостаточность, нарушающую нормальные процессы фильтрации почек).

Черешня содержит важный белок, который действует как основной аллерген. Однако, она обычно считается безопасной, если принимать ее в рекомендованных дозах. У немногих детей может развиться аллергия, если они съедят слишком большое количество черешни в сутки.

Употребление черешни может вызвать также проблемы с животом: вздутие, диарею, болевые ощущения. А потому врачи советуют есть не более 300 г черешни за один раз и не более 1 кг в день.

Напомним, в Украине стартовал сезон продажи местной черешни нового урожая. Несмотря на весенние заморозки и сложные погодные условия, начало сезона состоялось вовремя. По состоянию на конец мая фермеры предлагали черешню по цене от 100 до 200 грн/кг в зависимости от сорта и объема партии.

Фокус также писал, что ученые назвали самые вредные "полезные продукты".

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.