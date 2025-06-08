Шкода та користь черешні: кому не варто їсти популярну літню ягоду

Черешня містить багато мінералів, антиоксидантів та вітамінів. Ці літні ягоди дуже корисні для організму. Але лікарі застерігають, що їх можна їсти далеко не всім.

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Про це пише ТСН.

Чим корисна черешня

У черешні багато антиоксидантів. Водночас, що темніший колір мають ягоди, то більше антоціанів, які мають чимало переваг для здоров'я. Зокрема вони допомагають знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Завдяки антиоксидантам черешня допомагає запобігти чи уповільнити пошкодження клітин. Черешня також містить вітамін С, який сприяє виробленню колагену і приносить користь здоров'ю шкіри.

Деякі дослідження також виявили, що черешня містить сполуки, які пригнічують ріст ракових клітин, зокрема клітин раку молочної залози, печінки, товстої кишки, підшлункової залози, легенів, шкіри. В темній черешні містяться фенольні кислоти і флавоноїди, які впливають на розмноження і проникнення в навколишні тканини ракових клітин.

Дослідники з Міністерства сільського господарства переглянули 29 досліджень, присвячених черешні. Результати показали, що ці ягоди зменшують окислювальний стрес і запалення. Для людей із запальними захворюваннями, такими як артрит і подагра, це приємна новина. А оскільки додаткові дослідження показали, що вживання вишневого соку може знизити рівень сечової кислоти, це може зменшити кількість нападів подагри. Хоча експерти кажуть, що необхідні додаткові дослідження, щоб дати настійну рекомендацію щодо вживання цього соку, аби полегшити біль від подагри.

Поряд із корисними антиоксидантами вишні мають протизапальні властивості. Дослідження показують, що поєднання цих двох допомагає відновити м’язи після тренування, щоб полегшити біль. Лікарі стверджують, що черешні діють так само, як напроксен та ібупрофен — допомагають зменшити запалення.

Є лише кілька фруктів, що містять мелатонін, який є природним гормоном, що виробляє ваше тіло, а також дієтичною добавкою, яка може допомогти за умови безсоння. І черешня – одна з них.

Огляд численних досліджень показує, що багаті антоціанами фрукти, такі як черешня, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вони можуть знизити рівень холестерину ЛПНЩ ("поганого") і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ ("хорошого").

Черешня містить калій, але лише невелику кількість натрію. За даними CDC, продукти з такою комбінацією — більше калію та менше натрію — можуть знизити ризик серцевих захворювань шляхом зниження артеріального тиску.

Черешня може позитивно впливати на рівень глюкози в крові: вона вважається продуктом з низьким глікемічним вмістом і містить клітковину. Згідно з дослідженням 2018 року, споживання черешні пов’язане зі зниженням ризику метаболічних розладів, пов’язаних із діабетом 2 типу.

Черешня: кому не можна їсти

Побічні ефекти черешні переважно пов'язані з ураженням нирок і алергічними реакціями. Тобто, кажуть лікарі, вона може негативно впливати на пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок, викликаючи гостре ураження нирок (ниркову недостатність, що порушує нормальні процеси фільтрації нирок).

Черешня містить важливий білок, який діє як основний алерген. Однак, вона зазвичай вважається безпечною, якщо приймати її у рекомендованих дозах. У небагатьох дітей може розвинутися алергія, якщо вони з’їдять надто велику кількість черешні на добу.

Вживання черешні може викликати також проблеми з животом: здуття, діарею, больові відчуття. А тому лікарі радять їсти не більш ніж 300 г черешні за один раз і не більш ніж 1 кг на день.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон продажу місцевої черешні нового врожаю. Незважаючи на весняні заморозки та складні погодні умови, початок сезону відбувся вчасно. Станом на кінець травня фермери пропонували черешню за ціною від 100 до 200 грн/кг залежно від сорту та обсягу партії.

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