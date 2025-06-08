Какое животное лучше всего ощущает запахи: ответ не так прост, как может показаться

Способность обнаруживать запахи имеет решающее значение для выживания животных. Но какой вид обладает самым лучшим обонянием? Оказывается, на этот вопрос не так-то просто ответить.

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Об этом пишет Live Science.

Шведский зоолог Маттиас Ласка говорит, что существует примерно 5,8 миллионов молекул запаха, и каждое из этих ароматических веществ может объединится для создания почти бесконечного количества смесей запахов. По словам Ласка, только малая часть молекул запахов была изучен, а потому невозможно сказать, что один вид животных имеет лучшее обоняние, чем другой.

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Часть проблемы в обнаружении обладателей лучшего обоняния заключается в том, что самая способность ощущать запахи изучена не так хорошо, как зрение, слух, вкус или осязание. Запахи трудно контролировать или измерять, ведь они распространяются непредсказуемо, ведут себя по-разному в воздухе и воде и сильно различаются по химическим свойствам.

Тем не менее, ученые нашли некоторые подсказки относительно того, какой вид может обладать самым лучшим обонянием. Показателем способности ощущать запахи может быть количество генов обонятельных рецепторов, то есть последовательностей ДНК, которые кодируют белки в носу, связывающиеся с молекулами запаха.

В исследовании, опубликованном в журнале Genome Research, ученые подсчитали гены обонятельных рецепторов у нескольких видов млекопитающих и обнаружили, что у африканских слонов их больше всего — 1948. Для сравнения, у людей всего 396 генов, у собак — 811, а у крыс — 1207. Слоны используют свое обоняние для поиска пищи, распознавания членов семьи, обнаружения хищников и определения периода, когда партнер готов к спариванию. Но исследование включало только 13 видов млекопитающих и не включало медведей, которые, как известно, обладают мощным обонянием.

Другим показателем способности ощущать запахи животного может быть размер его обонятельной луковицы. Это участок мозга, который отвечает за обработку запахов. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Morphology, у собак обонятельные луковицы значительно больше, чем у людей. У птиц обладают самой большой обонятельной луковицей стервятники, которые могут с помощью запаха гнили обнаруживать падаль с больших расстояний.

Ученые подсчитали гены обонятельных рецепторов у нескольких видов млекопитающих и обнаружили, что у африканских слонов их больше всего — 1948 Фото: Скриншот

Но действительно ли наличие более крупной обонятельной луковицы означает более сильное обоняние? Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что количество нейронов в обонятельной луковице является примерно одинаковым у разных видов, независимо от ее размера. Это значит, что размер обонятельной луковицы нельзя использовать для измерения качества способности ощущать запахи.

Силу обоняния можно оценить по способности ощущать определенные запахи. По словам Тобиаса Акелса из Боннского университете, Германия, одним из животных, обладающих впечатляющим обонянием является гамбийская сумчатая крыса. Этих крыс используют для обнаружения наземных мин.

У птиц обладают самой большой обонятельной луковицей стервятники, которые могут с помощью запаха гнили обнаруживать падаль с больших расстояний Фото: Live Science

Обладателями уникального обоняния можно также считать и шелкопрядов, когда речь идет о чрезвычайной чувствительности к запахам. Самцы шелкопрядов могут находить самок на расстоянии до 4,5 км по химическим веществам, которые выделяют последние.

Акулы также обладают очень сильным обонянием, которое намного чувствительнее, чем у человека. Это имеет большое значение для охоты и спаривания у акул. Хотя некоторые виды акул могут обнаруживать химические вещества в воде в концентрации всего лишь одной части на 10 миллиардов, утверждение, что они могут учуять одну каплю крови в океане, является мифом, говорят ученые.

Акелс говорит, что вместо того, чтобы называть одного чемпиона по обонянию, правильнее будет сказать, что разные животные являются чемпионами, ведь они обладают обонянием, которое сформировано экологической нишей.

Как уже писал Фокус, ученые впервые задокументировали, как горбатые киты выпускают большие кольца из пузырей, как курильщик, выпускающий кольца из дыма, когда приближаются к людям. Такое поведение китов может означать игру или общение.