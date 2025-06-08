Яка тварина найкраще відчуває запахи: відповідь не така проста, як може здатися

Здатність виявляти запахи має вирішальне значення для виживання тварин. Але який вид має найкращий нюх? Виявляється, на це питання не так-то просто відповісти.

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Про це пише Live Science.

Шведський зоолог Маттіас Ласка каже, що існує приблизно 5,8 мільйонів молекул запаху, і кожна з цих ароматичних речовин може об'єднається для створення майже нескінченної кількості сумішей запахів. За словами Ласка, лише малу частину молекул запахів було вивчено, а тому неможливо сказати, що один вид тварин має кращий нюх, ніж інший.

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Частина проблеми у виявленні володарів найкращого нюху полягає в тому, що сама здатність відчувати запахи вивчена не так добре, як зір, слух, смак або дотик. Запахи важко контролювати або вимірювати, адже вони поширюються непередбачувано, поводяться по-різному в повітрі й воді та сильно різняться за хімічними властивостями.

Проте вчені знайшли деякі підказки щодо того, який вид може мати найкращий нюх. Показником здатності відчувати запахи може бути кількість генів нюхових рецепторів, тобто послідовностей ДНК, які кодують білки в носі, що зв'язуються з молекулами запаху.

У дослідженні, опублікованому в журналі Genome Research, учені підрахували гени нюхових рецепторів у кількох видів ссавців і виявили, що в африканських слонів їх найбільше — 1948. Для порівняння, у людей всього 396 генів, у собак — 811, а у щурів — 1207. Слони використовують свій нюх для пошуку їжі, розпізнавання членів сім'ї, виявлення хижаків і визначення періоду, коли партнер готовий до спарювання. Але дослідження охоплювало тільки 13 видів ссавців і не включало ведмедів, які, як відомо, мають потужний нюх.

Іншим показником здатності відчувати запахи тварини може бути розмір її нюхової цибулини. Це ділянка мозку, яка відповідає за обробку запахів. Згідно з дослідженням, опублікованим у International Journal of Morphology, у собак нюхові цибулини значно більші, ніж у людей. У птахів найбільшою нюховою цибулиною володіють стерв'ятники, які можуть за допомогою запаху гнилі виявляти падаль з великих відстаней.

Учені підрахували гени нюхових рецепторів у кількох видів ссавців і виявили, що в африканських слонів їх найбільше — 1948 Фото: Скриншот

Але чи справді наявність більшої нюхової цибулини означає сильніший нюх? Дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що кількість нейронів в нюховій цибулині є приблизно однаковою у різних видів, незалежно від її розміру. Це означає, що розмір нюхової цибулини не можна використовувати для вимірювання якості здатності відчувати запахи.

Силу нюху можна оцінити за здатністю відчувати певні запахи. За словами Тобіаса Акелса з Боннського університету, Німеччина, однією з тварин, що мають вражаючий нюх, є гамбійський сумчастий щур. Цих щурів використовують для виявлення наземних мін.

У птахів володіють найбільшою нюховою цибулиною стерв'ятники, які можуть за допомогою запаху гнилі виявляти падаль з великих відстаней Фото: Live Science

Володарями унікального нюху можна також вважати і шовкопрядів, коли йдеться про надзвичайну чутливість до запахів. Самці шовкопрядів можуть знаходити самок на відстані до 4,5 км за хімічними речовинами, які виділяють останні.

Акули також мають дуже сильний нюх, який набагато чутливіший, ніж у людини. Це має велике значення для полювання і спарювання у акул. Хоча деякі види акул можуть виявляти хімічні речовини у воді в концентрації всього лише однієї частини на 10 мільярдів, твердження, що вони можуть відчути одну краплю крові в океані, є міфом, кажуть учені.

Акелс каже, що замість того, щоб називати одного чемпіона з нюху, правильніше буде сказати, що різні тварини є чемпіонами, адже вони мають нюх, який сформований екологічною нішею.

Як уже писав Фокус, учені вперше задокументували, як горбаті кити випускають великі кільця з бульбашок, як курець, що випускає кільця з диму, коли наближаються до людей. Така поведінка китів може означати гру або спілкування.