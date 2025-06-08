Крымский мост может обвалиться: ученый объяснил, как и почему конструкция может не выдержать

Устойчивость Керченского моста на ближайшие годы остается неопределенной из-за возможных внешних факторов, которые могут повлиять на его конструкцию. Одним из таких факторов является опасная природная активность рядом с мостом.

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Об этом рассказал гидрогеолог Юрий Медовар, пишет "Телеграф".

По словам эксперта, этот мост является стратегически важной транспортной артерией, имеет сложное техническое состояние, а его будущее зависит от нескольких факторов. Его устойчивость в ближайшие 5 лет в значительной степени будет определяться влиянием внешних факторов, среди которых особенно опасным является активность грязевого вулкана, расположенного неподалеку от опор сооружения.

"Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает ли наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированного вывода сделать нельзя", — пояснил Юрий Медовар.

Ученый добавил, что вероятные сценарии могут быть совершенно разными. Если землетрясение конструкция еще способна выдержать, то активность грязевого вулкана представляет значительно большую угрозу. В то же время он рассказал о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров случайно достигли зоны грязевого вулкана. Мощный выброс был настолько сильным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и скрутилась в жгут.

"Поэтому если грязевой вулкан сработает, то будут очень большие проблемы", — подытожил господин Юрий.

Напомним, ночью 3 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы: из-за ракетной опасности россияне перекрыли Крымский мост, в районе которого вскоре было шумно. Также взрывы прогремели в Ростове и Краснодарском крае.

Впоследствии стало известно, что Крымский мост атаковали морские дроны.

Фокус также писал, что для спецоперации по атаке на Крымский мост могли быть применены морские дроны "Маричка" и Толока". Операторы взорвали 1100 кг взрывчатки.