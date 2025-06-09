Два скопления галактик вот-вот врежутся друг в друга – снова (фото)

В 2,8 млрд световых лет от Земли два скопления галактик находятся на пути столкновения. Две масштабные космические структуры уже сталкивались около миллиарда лет назад, и теперь, похоже, они готовы ко второму раунду.

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Об этом сообщает Gizmodo.

Скопления галактик, которые находятся в шаге от столкновения, являются частью еще больше системы, так называемого “объединенного” скопления галактик PSZ2 G181. В рамках нового исследования ученые проанализировали данные и выяснили, что части PSZ2 G181 готовы врезаться друг в друга снова.

Столкновения между скоплениями галактик, по данным ЕКА, являются очень редкими, но еще реже они сталкиваются повторно. Общая масса PSZ2 G181 также нетипично мала для скопления галактик, что также добавляет необычности к полученным результатам.

По словам астрономов, отдельные скопления галактик, составляющие PSZ2 G181, уже сталкивались, и это было видно на предыдущих радионаблюдениях NASA. Тогда удалось обнаружить области диффузного радиоизлучения в форме скобок на окраинах системы. Эти структуры образовались в результате первого столкновения около миллиарда лет назад.

Новое исследование было проведено под руководством Андры Стро из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики. Команда проанализировала данные с двух рентгеновских обсерваторий Chandra NASA и XMM-Newton Европейского космического агентства. Данные показали мост холодного газа, который соединяет два скопления, который образовался во время первого столкновения.

Мост из холодного газа, соединяющий два скопления Фото: NASA/CXC/CfA/Stroe

За прошедший миллиард лет два скопления разлетелись в разные стороны, и теперь находятся в 11 млрд световых лет друг от друга. По подсчетам NASA, это самое большое расстояние между такими типами структур, которое когда-либо наблюдалось.

В это же время, Стро и его команда нашли доказательства того, что два скопления снова находятся на пути к столкновению. Команда обнаружила еще три ударных фронта, выровненных с предыдущей осью столкновения — потенциальный ранний признак второго приближающегося столкновения.

Открытие этого редкого события дает новое представление о динамике слияния скоплений галактик, особенно тех, которые включают системы с малой массой, которые недостаточно изучены. Как отмечают исследователи, обнаружение радиоизлучения от маломассивных скоплений, таких как PSZ2 G181, является сложной задачей, но “с появлением радиотелескопов и обзоров нового поколения мы, возможно, обнаруживаем «верхушку айсберга”, — заявляют они в своем отчете.

Напомним, на задворках космоса случайно столкнулись черные дыры. Астрофизики стали свидетелями самого странного и молниеносного слияния двух черных дыр.