Два скупчення галактик ось-ось вріжуться одна в одну — знову (фото)

За 2,8 млрд світлових років від Землі два скупчення галактик перебувають на шляху зіткнення. Дві масштабні космічні структури вже стикалися близько мільярда років тому, і тепер, схоже, вони готові до другого раунду.

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Про це повідомляє Gizmodo.

Скупчення галактик, які перебувають за крок від зіткнення, є частиною ще більшої системи, так званого "об'єднаного" скупчення галактик PSZ2 G181. У рамках нового дослідження вчені проаналізували дані та з'ясували, що частини PSZ2 G181 готові врізатися одна в одну знову.

Зіткнення між скупченнями галактик, за даними ЄКА, є дуже рідкісними, але ще рідше вони стикаються повторно. Загальна маса PSZ2 G181 також нетипово мала для скупчення галактик, що також додає незвичності до отриманих результатів.

За словами астрономів, окремі скупчення галактик, що складають PSZ2 G181, уже стикалися, і це було видно на попередніх радіоспостереженнях NASA. Тоді вдалося виявити області дифузного радіовипромінювання у формі дужок на околицях системи. Ці структури утворилися внаслідок першого зіткнення близько мільярда років тому.

Нове дослідження було проведене під керівництвом Андри Стро з Гарвардського і Смітсонівського центру астрофізики. Команда проаналізувала дані з двох рентгенівських обсерваторій Chandra NASA і XMM-Newton Європейського космічного агентства. Дані показали міст холодного газу, який з'єднує два скупчення, що утворився під час першого зіткнення.

Міст із холодного газу, що з'єднує два скупчення Фото: NASA/CXC/CfA/Stroe

За минулий мільярд років два скупчення розлетілися в різні боки, і тепер перебувають за 11 млрд світлових років одне від одного. За підрахунками NASA, це найбільша відстань між такими типами структур, яку коли-небудь спостерігали.

Водночас Стро і його команда знайшли докази того, що два скупчення знову перебувають на шляху до зіткнення. Команда виявила ще три ударні фронти, вирівняні з попередньою віссю зіткнення — потенційна рання ознака другого зіткнення, що наближається.

Відкриття цієї рідкісної події дає нове уявлення про динаміку злиття скупчень галактик, особливо тих, які включають системи з малою масою, які недостатньо вивчені. Як зазначають дослідники, виявлення радіовипромінювання від маломасивних скупчень, таких як PSZ2 G181, є складним завданням, але "з появою радіотелескопів і оглядів нового покоління ми, можливо, виявляємо "верхівку айсберга", — заявляють вони у своєму звіті.

Нагадаємо, на задвірках космосу випадково зіткнулися чорні діри. Астрофізики стали свідками найдивнішого і блискавичного злиття двох чорних дір.