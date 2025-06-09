Вся жизнь на Земле следует одному и тому же простому правилу: теперь мы знаем какому

Исследователи обнаружили, что независимо от вида и того, где обитают организмы, жизнь на планете, похоже, подчиняется одному и тому же шаблону — в новом исследовании ученые наконец-то раскрыли его.

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Об этом говорится в журнале Nature Ecology & Evolution, пишет IFLScience.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов. Развитие жизни на Земле может показаться хаотичным процессом, однако ученые теперь считают, что все живое на планете на самом деле подчиняется одному и тому же правилу.

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Жизнь на Земле подчиняется одному правилу

Организация жизни на Земле — от мельчайшей флоры до колоссальной фауны, от океанов до пустыни и замерзшей тундры — может регулироваться одним простым правилом. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как виды распределяются по всему земному шару и пришли к любопытному выводу.

Результаты исследования показывают, что в каждом уголке планеты большинство видов группируется вместе в небольших "горячих точках" — чем дальше мы удаляемся от этих центров, тем меньше видов можно обнаружить. По словам соавтора исследования Хоакина Калатаюда, эта закономерность предполагает, что жизнь на нашей планете может быть в некоторой степени предсказуемой.

Какой будет жизнь на Земле в будущем

Исследователи полагают, что их открытие позволит нам лучше понять жизнь на Земле: правило, которому подвергается все живое, позволит выяснить, как виды диверсифицировались на протяжении истории, а также может предоставить ценную информацию о том, как экосистемы могут жить в будущем.

По словам ведущего автора исследования Рубена Бернардо-Мадрид, в каждом биорегионе всегда есть основная область, где обитают большинство видов. Из этой области виды распространяются в окружающие области, но только подгруппе удается сохраниться. Кажется, что эти области обеспечивают оптимальные условия для выживания и диверсификации видов, выступая в качестве источника, из которого биоразнообразие распространяется наружу

Эти зоны небольшие, но они, вероятно, оказывают непропорционально большое влияние на биоразнообразие региона, а потому стратегии сохранения должны уделять первоочередное внимание их защите, добавляют исследователи.

Источники жизни на Земле

В новом исследовании команда изучила пространственную организацию наземных и морских позвоночных, беспозвоночных и растений — в общей сложности было изучено более 300 000 видов со всего мира. Учитывая разнообразие форм жизни и разнообразную экологическую и культурную историю каждого биорегиона, можно было бы ожидать, что распределение видов будет колебаться по мере перемещения между ними, но картина везде была одинаковой.

Результаты указывают на то, что общий процесс, известный как фильтрация окружающей среды, ключевой принцип в экологии для объяснения распределения видов, но до сих пор не было никаких эмпирических доказательств этого.

По словам другого соавтора исследования, профессора Мануэлы Гонсалес-Суарес, независимо от ограничивающих факторов, таких как жара, холод, засуха или соленость, результат всегда был одним и тем же: только виды, способные переносить местные условия, устанавливаются и сохраняются, создавая предсказуемое распределение жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось.