Усе життя на Землі слідує одному й тому самому простому правилу: тепер ми знаємо якому

Дослідники виявили, що незалежно від виду і того, де мешкають організми, життя на планеті, схоже, підпорядковується одному й тому ж шаблону — у новому дослідженні вчені нарешті розкрили його.

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Про це йдеться в журналі Nature Ecology & Evolution, пише IFLScience.

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Розвиток життя на Землі може здатися хаотичним процесом, проте вчені тепер вважають, що все живе на планеті насправді підпорядковується одному і тому ж правилу.

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Життя на Землі підпорядковується одному правилу

Організація життя на Землі — від найдрібнішої флори до колосальної фауни, від океанів до пустелі та замерзлої тундри — може регулюватися одним простим правилом. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як види розподіляються по всій земній кулі й дійшли цікавого висновку.

Результати дослідження показують, що в кожному куточку планети більшість видів групується разом у невеликих "гарячих точках" — чим далі ми віддаляємося від цих центрів, тим менше видів можна виявити. За словами співавтора дослідження Хоакіна Калатаюда, ця закономірність припускає, що життя на нашій планеті може бути певною мірою передбачуваним.

Яким буде життя на Землі в майбутньому

Дослідники вважають, що їхнє відкриття дасть нам змогу краще зрозуміти життя на Землі: правило, якому піддається все живе, дасть змогу з'ясувати, як види диверсифікувалися протягом історії, а також може надати цінну інформацію про те, як екосистеми можуть жити в майбутньому.

За словами провідного автора дослідження Рубена Бернардо-Мадрид, у кожному біорегіоні завжди є основна область, де мешкають більшість видів. З цієї області види поширюються в навколишні області, але тільки підгрупі вдається зберегтися. Здається, що ці області забезпечують оптимальні умови для виживання і диверсифікації видів, виступаючи як джерело, з якого біорізноманіття поширюється назовні

Ці зони невеликі, але вони, ймовірно, мають непропорційно великий вплив на біорізноманіття регіону, а тому стратегії збереження мають приділяти першочергову увагу їхньому захисту, додають дослідники.

Джерела життя на Землі

У новому дослідженні команда вивчила просторову організацію наземних і морських хребетних, безхребетних і рослин — загалом було вивчено понад 300 000 видів з усього світу. З огляду на різноманітність форм життя і різноманітну екологічну та культурну історію кожного біорегіону, можна було б очікувати, що розподіл видів буде коливатися в міру переміщення між ними, але картина скрізь була однаковою.

Результати вказують на те, що загальний процес, відомий як фільтрація довкілля, є ключовим принципом в екології для пояснення розподілу видів, але досі не було жодних емпіричних доказів цього.

За словами іншого співавтора дослідження, професора Мануели Гонсалес-Суарес, незалежно від обмежувальних чинників, як-от спека, холод, посуха або солоність, результат завжди був одним і тим самим: тільки види, здатні переносити місцеві умови, встановлюються і зберігаються, створюючи передбачуваний розподіл життя на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що життя на планеті на початку свого шляху було різноманітнішим, ніж вважалося.