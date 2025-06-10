"Клубничная Луна" украсит небо: когда можно увидеть над Украиной и что это значит

"Клубничная Луна" украсит ночное небо 11 июня, устроив впечатляющее шоу, когда полностью освещенный диск естественного спутника Земли низко пройдет над юго-восточным горизонтом.

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Об этом пишет Space.

Клубничная Луна: что это значит

Полнолуние наступает каждый месяц, когда Луна располагается напротив Солнца на небе Земли, благодаря чему мы видим полностью освещенный диск. Полнолуние в июне часто называют "Клубничным", но это прозвище не связано с цветом Луны. Хотя есть вероятность, что клубничное полнолуние 11 июня приобретет желто-оранжевый оттенок, когда будет низко над горизонтом, из-за атмосферного рассеивания света.

Клубничное полнолуние в июне — это поэтическое название, как считается, происходит от племен алгонкинов — коренных народов Северной Америки, — и связано с коротким сезоном сбора клубники, который приходится на это время года, согласно данным Old Farmer's Almanac. В других культурах июньское полнолуние также имело другие названия: Цветущая Луна, Луна Зеленой Кукурузы, Луна Рождения и Луна Вылупления — лишь несколько примеров.

Независимо от того, как вы его называете, одно можно сказать точно: Клубничная луна в июне обещает стать настоящим зрелищем, когда осветит ночное небо.

Клубничная луна в июне 2025: когда и где взойдет

Клубничная луна 11 июня будет иметь полную фазу в 10:44 по киевскому времени. Увидеть яркий диск спутника Земли удастся вечером и ночью накануне — тогда же ожидают лучшие возможности для снимков "клубничной Луны".

Естественный спутник Земли будет казаться особенно большим невооруженному глазу во время восхода Луны — благодаря загадочному явлению, известному как "иллюзия Луны". Это психологический эффект, когда наш мозг заставляет нас воспринимать объекты у горизонта большими, чем они есть на самом деле.

Каждый год в июне полная Луна проходит низко над весенним небом из-за близости к летнему солнцестоянию — периоду, когда Солнце поднимается выше всего. В этом году "Клубничная Луна" будет особенно низкой — самой низкой за последние десятилетия, по данным сайта Earthsky.org. Это обусловлено отчасти тем, что наклоненная орбита Луны испытывает влияние гравитации Солнца, которая тянет ее за собой.

Напомним, астрономы из Университета Джонса Хопкинса (США) провели новое наблюдение за околоземным астероидом 2024 YR4 с помощью космического телескопа Уэбб. Данные, которые они получили, свидетельствуют, что астероид может врезаться в Луну в 2032 году. Обломки от этого удара могут попасть на Землю.

Фокус также писал, что, по данным метеорологов, в июне произойдет немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца.