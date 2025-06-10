"Полуничний Місяць" прикрасить небо: коли можна побачити над Україною та що це означає

"Полуничний Місяць" прикрасить нічне небо 11 червня, влаштувавши вражаюче шоу, коли повністю освітлений диск природного супутника Землі низько пройде над південно-східним горизонтом.

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Про це пише Space.

Полуничний Місяць: що це означає

Повний місяць настає щомісяця, коли Місяць розташовується навпроти Сонця на небі Землі, завдяки чому ми бачимо повністю освітлений диск. Повний місяць у червні часто називають "Полуничним", але це прізвисько не пов'язане з кольором Місяця. Хоча є ймовірність, що полунична повня 11 червня набуде жовто-помаранчевого відтінку, коли буде низько над горизонтом, через атмосферне розсіювання світла.

Полуничний повний Місяць у червні — ця поетична назва, як вважається, походить від племен алгонкінів — корінних народів Північної Америки, — і пов’язана з коротким сезоном збирання полуниці, який припадає на цей час року, згідно з даними Old Farmer’s Almanac. В інших культурах червневий повний місяць також мав інші назви: Квітучий Місяць, Місяць Зеленої Кукурудзи, Місяць Народження та Місяць Вилуплення — лише кілька прикладів.

Незалежно від того, як ви його називаєте, одне можна сказати точно: Полуничний місяць у червні обіцяє стати справжнім видовищем, коли освітить нічне небо.

Полуничний місяць у червні 2025: коли і де зійде

Полуничний місяць 11 червня буде мати повну фазу о 10:44 за київським часом. Побачити яскравий диск супутника Землі вдасться ввечері та вночі напередодні – тоді ж очікують найкращі нагоди для знімків "полуничного Місяця".

Природний супутник Землі здаватиметься особливо великим неозброєному оку під час сходу Місяця — завдяки загадковому явищу, відомому як "ілюзія Місяця". Це психологічний ефект, коли наш мозок змушує нас сприймати об’єкти біля горизонту більшими, ніж вони є насправді.

Щороку в червні повний Місяць проходить низько над весняним небом через близькість до літнього сонцестояння — періоду, коли Сонце піднімається найвище. Цього року "Полуничний Місяць" буде особливо низьким — найнижчим за останні десятиліття, за даними сайту Earthsky.org. Це зумовлено частково тим, що нахилена орбіта Місяця зазнає впливу гравітації Сонця, яка тягне її за собою.

Нагадаємо, астрономи з Університету Джонса Гопкінса (США) провели нове спостереження за навколоземним астероїдом 2024 YR4 за допомогою космічного телескопа Вебб. Дані, які вони отримали, свідчать, що астероїд може врізатися в Місяць в 2032 році. Уламки від цього удару можуть потрапити на Землю.

Фокус також писав, що, за даними метеорологів, у червні відбудеться чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця.