Рок-концерт в джунглях: шимпанзе используют целый лес в качестве гигантской ударной установки

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении музыкального поведения шимпанзе и обнаружили, что животные странным образом использую камни, деревья и полые корни в качестве огромной ударной установки.

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Об этом говорится в журнале Biology Letters, пишет Science Alert.

Шимпанзе — музыкальные создания и перкуссия является важной частью их репертуара. Однако одно конкретное поведение этих животных продолжает завораживать зоологов: время от времени шимпанзе (Pan troglodytes) попадают на камеру, когда они кричат и бросают камни в хороший, крепкий ствол дерева. Некоторые исследователи считают такое поведение ритуалом, тогда как другие считают, что шимпанзе, вероятно, используют лес в качестве барабанной установки.

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Шимпанзе играют на "барабанах"

Кадры, собранные в заповеднике в Гвинее-Бисау за 5 лет, показывают серию захватывающих вариаций этого явление — все они были засняты учеными из Университета Вагенингена и Немецкого центра исследований приматов.

Записи показывают, что во многих случаях одинокие взрослые самцы шимпанзе висят у крепкого ствола дерева, прежде чем разразиться неистовством улюлюканья и воплей, которые прерываются приятным "стуком" твердого камня о дерево, как от укола шутки.

Это похоже на другой вид "барабанов", используемых шимпанзе, когда они бьют руками или ногами по полым опорным корням деревьев. Однако эта техника, по словам исследователей, следует другой структуре, с тишиной, предшествующей барабанам. "Барабан с помощью камней", как называют это исследователи, имеет тенденцию идти наоборот.

Особенная игра на барабанах

Исследователи также наблюдали, как один самец объединил барабаны и бросание камней в более экстремальную какофонию. В нескольких случаях эти вспышки и инструментальная игра, вероятно, вызывают ответ у других шимпанзе поблизости. Команда предполагает, что такое поведение может быть формой общения, используемой, когда особи находятся на расстоянии друг от друга.

По словам соавтора исследования, биолога Сема ван Луна, возможно, громкие, низкочастотные звуки предназначены для того, чтобы распространяться дальше, чем типичное внутригрупповое общение. Ученые также обнаружили, что акустические свойства камня, ударяющего по дереву, делают это возможным в густых лесных районах.

Эти любопытные видео могут расширить наше понимание этого ударного поведения, но на данный момент его истинная цель остается загадкой для нас, людей.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе в очередной раз удивили ученых: демонстрируют заразное "мокрое" поведение.