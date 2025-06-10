Рок-концерт у джунглях: шимпанзе використовують цілий ліс як гігантську ударну установку

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні музичної поведінки шимпанзе і виявили, що тварини дивним чином використовують каміння, дерева і порожнисте коріння як величезну ударну установку.

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Про це йдеться в журналі Biology Letters, пише Science Alert.

Шимпанзе — музичні створіння і перкусія є важливою частиною їхнього репертуару. Однак одна конкретна поведінка цих тварин продовжує заворожувати зоологів: час від часу шимпанзе (Pan troglodytes) потрапляють на камеру, коли вони кричать і кидають каміння в гарний, міцний стовбур дерева. Деякі дослідники вважають таку поведінку ритуалом, тоді як інші вважають, що шимпанзе, ймовірно, використовують ліс як барабанну установку.

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Шимпанзе грають на "барабанах"

Кадри, зібрані в заповіднику у Гвінеї-Бісау за 5 років, показують серію захопливих варіацій цього явища — всі вони були зняті вченими з Університету Вагенінгена і Німецького центру досліджень приматів.

Записи показують, що в багатьох випадках самотні дорослі самці шимпанзе висять біля міцного стовбура дерева, перш ніж вибухнути несамовитостями улюлюкання і волання, що перериваються приємним "стуком" твердого каменя об дерево, як від уколу жарту.

Це схоже на інший вид "барабанів", які використовують шимпанзе, коли вони б'ють руками або ногами по порожнистих опорних коренях дерев. Однак ця техніка, за словами дослідників, слідує іншій структурі, з тишею, що передує барабанам. "Барабан за допомогою каменів", як називають це дослідники, має тенденцію йти навпаки.

Особлива гра на барабанах

Дослідники також спостерігали, як один самець об'єднав барабани та кидання каміння в більш екстремальну какофонію. У кількох випадках ці спалахи та інструментальна гра, ймовірно, викликають відповідь в інших шимпанзе поблизу. Команда припускає, що така поведінка може бути формою спілкування, використовуваною, коли особини перебувають на відстані одна від одної.

За словами співавтора дослідження, біолога Сема ван Луна, можливо, гучні, низькочастотні звуки призначені для того, щоб поширюватися далі, ніж типове внутрішньогрупове спілкування. Науковці також виявили, що акустичні властивості каменю, що б'є по дереву, роблять це можливим у густих лісових районах.

Ці цікаві відео можуть розширити наше розуміння цієї ударної поведінки, але наразі її справжня мета залишається загадкою для нас, людей.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе вкотре здивували вчених: демонструють заразну "мокру" поведінку.