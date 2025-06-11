Как в страшном сне. Что-то отбирает пищу у животных в Антарктиде: вскоре они могут исчезнуть

Ученые и ранее предупреждали о том, что императорские пингвины находятся под угрозой исчезновения, но теперь компьютерные модели предсказывают, что вид, вероятно, исчезнет быстрее, чем мы могли бы представить.

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Об этом говорится в журнале Communications Earth & Environment, пишет IFLScience.

Исследователи годами предупреждают о последствиях изменения климата, нависшего над планетой, в результате чего многие виды столкнутся с угрозой, с которой попросту не смогут справиться. Результаты нового анализа сокращения численности императорских пингвинов оказались весьма неутешительными.

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Сокращение численности императорских пингвинов

В новом исследовании ученые из Британской антарктической службы (BAS) использовали спутниковые снимки и обнаружили, что численность морских птиц сократилась на 22% за 15-летний период с 2009 по 2024 год. Отметим, что это сокращение основано только на одном регионе общей среды обитания пингвинов в Антарктиде, охватывающем Антарктический полуостров, море Уэдделла и море Беллинсгаузена, но оно уже рисует тревожную картину для вида.

По словам соавтора исследования, доктора Питера Фретвелла, в их с коллегами работе есть довольно много неопределенности. Более того, они обнаружили, что результаты не обязательно символичны для остальной части континента. Если это так — это вызывает беспокойство, потому что снижение численности населения оказалось хуже, чем самые худшие прогнозы, которые ранее были у ученых для императорских пингвинов в этом столетии.

Последнее исследование такого рода по всей Антарктиде в целом выявило сокращение популяции на 9,5% за десятилетие, предшествовавшее 2018 году. Хотя это новое исследование касается только ограниченной области, оно по-прежнему охватывает 30% мировой популяции императорских пингвинов.

Какая угроза нависла над императорскими пингвинами

Авторы исследования использовали спутниковые снимки, чтобы оценить численность популяции. Результаты указывают на то, что быстро меняющийся климат и последующая потеря морского льда являются критическим событием в исчезновении императорских пингвинов. Однако тот факт, что результат уже выглядит хуже, чем даже наши самые пессимистичные оценки, указывает на то, что в игру могут вступать и другие факторы.

По словам соавтора исследования, доктора Фила Тратана, единственный способ увидеть поворот в популяции — стабилизировать выбросы парниковых газов. Если человечеству не удастся сделать этого, уже к началу следующего столетия на планете останется слишком мало императорских пингвинов.

Авторы исследования полагают, что еще одной скрытой угрозой для экосистемы Антарктиды является траление — разрушительная практика рыболовства, которая теперь достигла и самых нетронутых вод планеты. Криль составляет здесь основу пищевой цепи, его едят пингвины, киты, тюлени и морские птицы, но в 2024 году люди выловили из океана около полумиллиона тонн криля. Последствия, увы, могут быть разрушительными, но мы все еще не знаем, какими именно.

Жизнь в Антарктиде зависит от криля

Уже известно, что весь Южный океан и Антарктика в основном зависят только от одного вида. Наблюдения показали, что каждое животное там, в том числе пингвины, киты и тюлени, зависят от криля. Это очень редкая экосистема, которая так зависит от этого основополагающего вида

Ученым также известно, что весь этот криль скапливается и концентрируется в нескольких ключевых областях, куда дикие животные отправляются на поиски пищи. К сожалению, именно туда направляются и огромные корабли, собирая огромное количество криля, а значит и основной источник пищи животных.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыт новый путь детоксикации ртути: ученые подсмотрели его у императорских пингвинов.