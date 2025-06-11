Як у страшному сні. Щось відбирає їжу у тварин в Антарктиді: незабаром вони можуть зникнути

Вчені й раніше попереджали про те, що імператорські пінгвіни перебувають під загрозою зникнення, але тепер комп'ютерні моделі пророкують, що вид, ймовірно, зникне швидше, ніж ми могли б уявити.

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Про це йдеться в журналі Communications Earth & Environment, пише IFLScience.

Дослідники роками попереджають про наслідки зміни клімату, що нависла над планетою, внаслідок чого багато видів зіткнуться із загрозою, з якою просто не зможуть впоратися. Результати нового аналізу скорочення чисельності імператорських пінгвінів виявилися вельми невтішними.

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Скорочення чисельності імператорських пінгвінів

У новому дослідженні вчені з Британської антарктичної служби (BAS) використовували супутникові знімки й виявили, що чисельність морських птахів скоротилася на 22% за 15-річний період з 2009 по 2024 рік. Зазначимо, що це скорочення ґрунтується тільки на одному регіоні спільного середовища проживання пінгвінів в Антарктиді, що охоплює Антарктичний півострів, море Ведделла і море Беллінсгаузена, але воно вже малює тривожну картину для виду.

За словами співавтора дослідження, доктора Пітера Фретвелла, у їхній з колегами роботі є досить багато невизначеності. Ба більше, вони виявили, що результати не обов'язково символічні для решти частини континенту. Якщо це так — це викликає занепокоєння, тому що зниження чисельності населення виявилося гіршим, ніж найгірші прогнози, які раніше мали вчені для імператорських пінгвінів у цьому столітті.

Останнє дослідження такого роду по всій Антарктиді загалом виявило скорочення популяції на 9,5% за десятиліття, що передувало 2018 року. Хоча це нове дослідження стосується тільки обмеженої області, воно, як і раніше, охоплює 30% світової популяції імператорських пінгвінів.

Яка загроза нависла над імператорськими пінгвінами

Автори дослідження використовували супутникові знімки, щоб оцінити чисельність популяції. Результати вказують на те, що швидко мінливий клімат і подальша втрата морського льоду є критичною подією у зникненні імператорських пінгвінів. Однак той факт, що результат уже має гірший вигляд, ніж навіть наші найпесимістичніші оцінки, вказує на те, що в гру можуть вступати й інші чинники.

За словами співавтора дослідження, доктора Філа Тратана, єдиний спосіб побачити поворот у популяції — стабілізувати викиди парникових газів. Якщо людству не вдасться зробити цього, вже до початку наступного століття на планеті залишиться занадто мало імператорських пінгвінів.

Автори дослідження вважають, що ще однією прихованою загрозою для екосистеми Антарктиди є тралення — руйнівна практика рибальства, яка тепер сягнула і найбільш незайманих вод планети. Криль становить тут основу харчового ланцюга, його їдять пінгвіни, кити, тюлені та морські птахи, але у 2024 році люди виловили з океану близько півмільйона тонн криля. Наслідки, на жаль, можуть бути руйнівними, але ми все ще не знаємо, якими саме.

Життя в Антарктиді залежить від криля

Уже відомо, що весь Південний океан і Антарктика в основному залежать тільки від одного виду. Спостереження показали, що кожна тварина там, зокрема пінгвіни, кити та тюлені, залежать від криля. Це дуже рідкісна екосистема, яка так залежить від цього основоположного виду

Вченим також відомо, що весь цей криль накопичується і концентрується в кількох ключових областях, куди дикі тварини вирушають на пошуки їжі. На жаль, саме туди прямують і величезні кораблі, збираючи величезну кількість криля, а значить і основне джерело їжі тварин.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито новий шлях детоксикації ртуті: вчені підгледіли його в імператорських пінгвінів.