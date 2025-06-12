Самые древние окаменелые останки человека в Японии оказались вовсе не человеческими (фото)

Во время раскопок в 1950-х годах рядом с городом Тоёхаси, в центральной Японии, были найдены несколько древних костей – плечевая и часть бедренной кости. Тогда археологи решили, что обнаружили самых древние человеческие останки в Японии.

Related video

Об этом пишет Glass Almanac.

Долго время считалось, что найденные окаменелости – самые древние останки человека, найденные на архипелаге, чей возраст составлял 20 тыс. лет. Такая значимая находка быстро стала частью антропологического достояния Японии, связав останки с первыми Homo sapiens в регионе.

Но к концу 80-х годов некоторые эксперты начали сомневаться в происхождении останков. Ученые не были уверены, что они действительно принадлежат человеку.

Поставить точку в давнем споре позволили современные технологии: КТ-сканирования и визуализация высокого разрешения. Исследователь из Токийского университета Ген Сува со своей командой изучили окаменелости под цифровым микроскопом и доказали, что найденные древние останки не имеют никакого отношения к человеку.

Плечевая и часть бедренной кости, которые нашли в Тоехаси Фото: Glass Almanac

Как оказалось, кости принадлежали древнему бурому медведю вида Ursus arctos, который бродил по архипелагу около 20 тыс. лет назад. Такой вывод был сделан на основе детального морфологического анализа, в ходе которого была сопоставлена внутренняя структура древних костей с медвежьими.

Что значит такое открытие для доисторической хронологии Японии? Когда окаменелости Тоёхаси были дисквалифицированы, внимание переключилось на другие найденные останки. В частности, фрагменты скелета, обнаруженные около Хамакиты, возраст которых оценивается от 14 000 до 17 000 лет, теперь носят титул старейших известных человеческих костей в Японии.

Еще более ранние признаки человеческой жизни были обнаружены на островах Рюкю, цепочке островов, тянущихся в сторону Тайваня. Некоторые находки там датируются 32 000 годами — не скелеты, а орудия и другие следы человеческой деятельности, предлагающие интригующие подсказки о ранних путях миграции.

По словам ученых, далеко не впервые останки животных путают с человеческими. К примеру, на Аляске в 1990-х годах нашли древнюю медвежью кость, которая в последствии оказалась человеческой – она принадлежала индейской женщине, жившей более 3000 лет назад.

Подобные ошибки не являются халатностью, они появляются из-за ограничений в технологиях того времени, когда были открыты. Когда кости фрагментарны или деградировали, их идентичность может быть обманчиво сложно определить. Только с помощью передовой визуализации и анализа ДНК исследователи теперь могут отделить факты от вымысла.

Сегодня исследователи оснащены передовыми технологиями, которые позволяют им анализировать микроструктуры, реконструировать скелетные останки в 3D и сравнивать их с огромными базами данных известных видов.

Напомним, ученые рассказали, сколько времени требуется для формирования окаменелости. Ученые раскрыли секрет окаменения — исследование показало, что мозг лягушки "застывает" в течение 2 лет.