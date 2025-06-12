Найдавніші скам'янілі рештки людини в Японії виявилися зовсім не людськими (фото)

Під час розкопок у 1950-х роках поруч із містом Тойохасі, у центральній Японії, було знайдено кілька стародавніх кісток — плечову і частину стегнової кістки. Тоді археологи вирішили, що виявили найдавніші людські останки в Японії.

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Про це пише Glass Almanac.

Тривалий час вважалося, що знайдені скам'янілості — найдавніші останки людини, знайдені на архіпелазі, чий вік становив 20 тис. років. Така значуща знахідка швидко стала частиною антропологічного надбання Японії, пов'язавши рештки з першими Homo sapiens у регіоні.

Але до кінця 80-х років деякі експерти почали сумніватися в походженні останків. Учені не були впевнені, що вони справді належать людині.

Поставити крапку в давній суперечці дали змогу сучасні технології: КТ-сканування та візуалізація високої роздільної здатності. Дослідник із Токійського університету Ген Сува зі своєю командою вивчили скам'янілості під цифровим мікроскопом і довели, що знайдені стародавні рештки не мають жодного стосунку до людини.

Плечова і частина стегнової кістки, які знайшли в Тоехасі Фото: Glass Almanac

Як виявилося, кістки належали стародавньому бурому ведмедю виду Ursus arctos, який бродив архіпелагом близько 20 тис. років тому. Такий висновок було зроблено на основі детального морфологічного аналізу, під час якого було зіставлено внутрішню структуру стародавніх кісток із ведмежими.

Що означає таке відкриття для доісторичної хронології Японії? Коли скам'янілості Тойохасі були дискваліфіковані, увага переключилася на інші знайдені рештки. Зокрема, фрагменти скелета, виявлені біля Хамакіти, вік яких оцінюють від 14 000 до 17 000 років, тепер носять титул найстаріших відомих людських кісток у Японії.

Ще більш ранні ознаки людського життя були виявлені на островах Рюкю, ланцюжку островів, що тягнуться в бік Тайваню. Деякі знахідки там датуються 32 000 роками — не скелети, а знаряддя та інші сліди людської діяльності, що пропонують інтригуючі підказки про ранні шляхи міграції.

За словами вчених, далеко не вперше останки тварин плутають із людськими. Приміром, на Алясці в 1990-х роках знайшли стародавню ведмежу кістку, яка надалі виявилася людською — вона належала індіанській жінці, яка жила понад 3000 років тому.

Подібні помилки не є недбалістю, вони з'являються через обмеження в технологіях того часу, коли були відкриті. Коли кістки фрагментарні або деградували, їхню ідентичність може бути оманливо складно визначити. Тільки за допомогою передової візуалізації та аналізу ДНК дослідники тепер можуть відокремити факти від вигадки.

Сьогодні дослідники оснащені передовими технологіями, які дають їм змогу аналізувати мікроструктури, реконструювати скелетні рештки в 3D і порівнювати їх із величезними базами даних відомих видів.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки часу потрібно для формування скам'янілості. Учені розкрили секрет скам'яніння — дослідження показало, що мозок жаби "застигає" протягом 2 років.