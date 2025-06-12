Эволюцию тираннозавров придется переписать: новый вид "голубых кровей" меняет историю

Исследователи обнаружили совершенно новый вид динозавров, который, как считается, может переписать историю эволюции тираннозавров. Новый вид назвали в честь монгольского «принца дракона».

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Об этом пишет IFLScience.

Исследователи назвали новый вид динозавров Ханкхуулуу (Khankhuuluu mongoliensis) в честь монгольского "принца дракона". Теперь известно, что он представляет собой ближайшего известного предка тираннозавров и вдохновил группу ученых переписать эволюционную историю этой знаковой группы динозавров.

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Новый вид тираннозавра

Ученые обнаружили, что "принц дракона" был относительно небольшим видом, по крайней мере, в сравнении с гигантами, появившимися позже. Вес представителей этого вида достигал около 750 килограммов, в длину динозавры достигали 4 метров, а ширина в бедрах составляла около 2 метров — об этом свидетельствуют ископаемые останки, найденные в верхнемеловых отложениях Монголии.

Авторы исследования считают, что "принц дракона" является ближайшим известным предком тираннозавров, отмечая сдвиг в результате которого более мелкие виды тираннозавроидов из Азии мигрировали в Северную Америку и дали начало более крупным тираннозаврам около 85 миллионов лет назад.

Скелет Ханхуулуу монгольского Фото: Jared Voris

Эволюцию тираннозавров придется переписать

Когда речь идет о тираннозаврах, люди склонны думать о гигантских чудовищах, как Tyrannosaurus rex, но в палеонтологической летописи есть и некоторые миниатюрные виды. Эти более миниатюрные виды известны как "Пиноккио" рексы, которые являлись одной из двух близкородственных подгрупп, появившихся после того как линия тираннозавров переместилась из Северной Америки в Азию около 78 миллионов лет назад.

Вторая группа животных появилась после этого и выглядела совершенно иначе — увесистые гиганты, такие как тарбозавры. Только в самом конце истории тираннозавров, около 68 миллионов лет назад, один из этих гигантов вернулся в Северную Америку, дав начало T. rex. Потребовалось несколько миграций между Азией и Северной Америкой, чтобы добраться туда, но все началось с Ханкхуулуу.

Ранее считалось, что именно Пиноккио рексы были примерами примитивных тираннозавров, однако новое открытие указывает на то, что на самом деле они были уникальной и высокоразвитой группой тираннозавров, которая сократилась, несмотря на тесное родство с гигантами. Поэтому открытие Ханкхуулуу не просто знаменует собой новый вид, но и совершенно новую перспективу для понимания генеалогического древа тираннозавров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали максимально возможный размер тираннозавров.