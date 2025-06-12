Еволюцію тиранозаврів доведеться переписати: новий вид "блакитної крові" змінює історію

Дослідники виявили абсолютно новий вид динозаврів, який, як вважається, може переписати історію еволюції тиранозаврів. Новий вид назвали на честь монгольського "принца дракона".

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Про це пише IFLScience.

Дослідники назвали новий вид динозаврів Ханкхуулуу (Khankhuuluu mongoliensis) на честь монгольського "принца дракона". Тепер відомо, що він являє собою найближчого відомого предка тиранозаврів і надихнув групу вчених переписати еволюційну історію цієї знакової групи динозаврів.

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Новий вид тиранозавра

Вчені виявили, що "принц дракона" був відносно невеликим видом принаймні порівняно з гігантами, що з'явилися пізніше. Вага представників цього виду сягала близько 750 кілограмів, завдовжки динозаври сягали 4 метрів, а ширина в стегнах становила близько 2 метрів — про це свідчать викопні рештки, знайдені у верхньокрейдяних відкладеннях Монголії.

Автори дослідження вважають, що "принц дракона" є найближчим відомим предком тиранозаврів, відзначаючи зрушення, унаслідок якого дрібніші види тиранозавроїдів з Азії мігрували до Північної Америки та дали початок більшим тиранозаврам близько 85 мільйонів років тому.

Скелет Ханхуулуу монгольського Фото: Jared Voris

Еволюцію тиранозаврів доведеться переписати

Коли йдеться про тиранозаврів, люди схильні думати про гігантських чудовиськ, як Tyrannosaurus rex, але в палеонтологічному літописі є і деякі мініатюрні види. Ці більш мініатюрні види відомі як "Піноккіо" рекси, які були однією з двох близькоспоріднених підгруп, що з'явилися після того, як лінія тиранозаврів перемістилася з Північної Америки до Азії близько 78 мільйонів років тому.

Друга група тварин з'явилася після цього і виглядала зовсім інакше — важкі гіганти, такі як тарбозаври. Тільки наприкінці історії тиранозаврів, близько 68 мільйонів років тому, один із цих гігантів повернувся в Північну Америку, давши початок T. rex. Знадобилося кілька міграцій між Азією і Північною Америкою, щоб дістатися туди, але все почалося з Ханкхуулуу.

Раніше вважалося, що саме Піноккіо рекси були прикладами примітивних тиранозаврів, однак нове відкриття вказує на те, що насправді вони були унікальною та високорозвиненою групою тиранозаврів, яка скоротилася, попри тісну спорідненість з гігантами. Тож відкриття Ханкхуулуу не просто знаменує собою новий вид, а й абсолютно нову перспективу для розуміння генеалогічного древа тиранозаврів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали максимально можливий розмір тиранозаврів.