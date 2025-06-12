Впервые астрономы получили фотографию замороженной планеты в очень странной системе (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал прямое изображение планеты, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды. Это очень холодная планета и важность этого изображения состоит в том, что до сих пор напрямую телескоп фотографировал в основном более горячие планеты такого типа. Планета 14 Геркулеса c, может дать ученым новое понимание того, как развиваются планетные системы по всей галактике Млечный Путь.

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Звезда 14 Геркулеса находится на расстоянии 60 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам. На самом деле это двойная звезда и в 2002 году возле нее была обнаружена планета 14 Геркулеса b, а в 2006 году – планета 14 Геркулеса с. Но только сейчас астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили первое прямое изображение планеты 14 Геркулеса с, пишет Forbes.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Astrophysical Journal Letters, планета 14 Геркулеса с является газовым гигантом, который примерно в 7 раз больше Юпитера. И это одна из самых холодных планет за пределами Солнечной системы, прямое изображение которой удалось получить астрономам.

Большинство планет, которые фотографировал телескоп Уэбб напрямую имеют более высокую температуру. Но планета 14 Геркулеса с имеет температуру всего минус 3 градуса Цельсия).

14 Геркулеса с вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, которая имеет немного меньшую массу и температуру, чем наша звезда, но ее возраст такой же – 4,6 млрд лет.

Планета 14 Геркулеса с находится на расстоянии примерно 2,24 млрд км от своей звезды, что примерно в 15 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Если бы эта планета находилась в Солнечной системе, то она была бы расположена между Сатурном и Ураном.

Вторая планета, 14 Геркулеса b, которая также похожа на Юпитер, находится ближе к звезде и ее не видно на изображении телескопа Уэбб, ведь она скрыта черным диском коронографа, который нужен для блокировки света звезды.

Планета 14 Геркулеса с находится на расстоянии примерно 2,24 млрд км от своей звезды, что примерно в 15 раз больше расстояния между Землей и Солнцем Фото: NASA

Астрономы называют данную планетную систему очень странной и аномальной. Если в Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, то две планеты в звездной системе 14 Геркулеса имеют другие орбиты. Планеты пересекаются друг с другом таким образом, что это напоминает букву Х, причем звезда находится в центре.

Ученые говорят, что плоскости орбит этих планет наклонены относительно друг друга под углом около 40 градусов. Впервые было получено прямое изображение планеты, которая находится в такой странной системе.

Авторы исследования считают, что планеты получили такие орбиты после того, как из системы была выброшена третья планета. Нечто подобное могло произойти и в Солнечной системе в далеком прошлом.

Напоминаем, что телескоп Уэбб начал свою работу летом 2022 года и находится он на расстоянии 1 500 000 км от Земли. Телескоп имеет главное зеркало диаметром 6,5 метров. Оно сделано из бериллия и состоит из 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых покрыт сверхтонким слоем золота. Ожидается, что телескоп будет работать еще примерно 20 лет.

Как уже писал Фокус, в любой момент времени Земля может измениться до неузнаваемости. Когда звезды взрываются сверхновой, то происходит выброс высокоэнергетических частиц, которые могут преодолеть тысячи световых лет во время путешествия через галактики. Ученые считают, что сверхновые являются причиной резких изменений климата на Земле в недавнем прошлом и могут повлиять на климат в будущем.