Уперше астрономи отримали фотографію замороженої планети в дуже дивній системі (фото)

Космічний телескоп Вебб зробив пряме зображення планети, яка обертається навколо схожої на Сонце зірки. Це дуже холодна планета і важливість цього зображення полягає в тому, що досі безпосередньо телескоп фотографував в основному більш гарячі планети такого типу. Планета 14 Геркулеса c, може дати вченим нове розуміння того, як розвиваються планетні системи по всій галактиці Чумацький Шлях.

Related video

Зірка 14 Геркулеса розташована на відстані 60 світлових років від нас, що вважається близько за космічними мірками. Насправді це подвійна зірка і 2002 року біля неї було виявлено планету 14 Геркулеса b, а 2006 року — планету 14 Геркулеса с. Але тільки зараз астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб отримали перше пряме зображення планети 14 Геркулеса с, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Astrophysical Journal Letters, планета 14 Геркулеса С є газовим гігантом, який приблизно в 7 разів більший за Юпітер. І це одна з найхолодніших планет за межами Сонячної системи, пряме зображення якої вдалося отримати астрономам.

Більшість планет, які фотографував телескоп Вебб безпосередньо мають більш високу температуру. Але планета 14 Геркулеса з має температуру всього мінус 3 градуси Цельсія).

14 Геркулеса обертається навколо зірки, схожої на Сонце, яка має трохи меншу масу і температуру, ніж наша зірка, але її вік такий самий — 4,6 млрд років.

Планета 14 Геркулеса с розташована на відстані приблизно 2,24 млрд км від своєї зірки, що приблизно в 15 разів більше за відстань між Землею і Сонцем. Якби ця планета була в Сонячній системі, то вона була б розташована між Сатурном і Ураном.

Друга планета, 14 Геркулеса b, яка також схожа на Юпітер, розташована ближче до зірки і її не видно на зображенні телескопа Вебб, адже вона прихована чорним диском коронографа, який потрібен для блокування світла зірки.

Планета 14 Геркулеса знаходиться на відстані приблизно 2,24 млрд км від своєї зірки, що приблизно в 15 разів більше за відстань між Землею і Сонцем Фото: solar-system

Астрономи називають цю планетну систему дуже дивною і аномальною. Якщо в Сонячній системі всі планети обертаються навколо Сонця в одній площині, то дві планети в зоряній системі 14 Геркулеса мають інші орбіти. Планети перетинаються одна з одною таким чином, що це нагадує літеру Х, причому зірка розташована в центрі.

Вчені кажуть, що площини орбіт цих планет нахилені відносно одна одної під кутом близько 40 градусів. Уперше було отримано пряме зображення планети, яка перебуває в такій дивній системі.

Автори дослідження вважають, що планети отримали такі орбіти після того, як із системи було викинуто третю планету. Щось подібне могло статися і в Сонячній системі в далекому минулому.

Нагадуємо, що телескоп Вебб розпочав свою роботу влітку 2022 року і розташований він на відстані 1 500 000 км від Землі. Телескоп має головне дзеркало діаметром 6,5 метрів. Воно зроблене з берилію і складається з 18 шестикутних сегментів, кожен з яких покритий надтонким шаром золота. Очікується, що телескоп працюватиме ще приблизно 20 років.

Як уже писав Фокус, у будь-який момент часу Земля може змінитися до невпізнання. Коли зірки вибухають надновою, то відбувається викид високоенергетичних частинок, які можуть подолати тисячі світлових років під час подорожі через галактики. Учені вважають, що наднові є причиною різких змін клімату на Землі в нещодавньому минулому і можуть вплинути на клімат у майбутньому.