Землю раздувает, как воздушный шар: давняя теория получила вторую жизнь

Идея тектоники плит Земли стала настолько привычной для людей, что сложно представить, что геологи приняли ее только в 1960-х годах. До этого выдвигались самые разные теории, среди которых было предположение о том, что Земля раздувается, как воздушный шар.

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Множество гипотез выдвигалось по поводу того, почему на планете видны различные массивы суши, происходят извержения вулканов и землетрясения. До того, как идея континентального дрейфа была принята, ученые считали, что континенты и океаны на Земле являются постоянными, зафиксированными на своем месте, пишут авторы статьи, на которую ссылается IFL Science.

Некоторые учены предполагали, что Земля какое-то время сжималась из-за потери тепла, а это в свою очередь, привело к появлению гор на планете.

Также появилась гипотеза “расширяющейся” Земли. Идея заключалась в том, что расширение Земли отодвинуло континенты друг от друга.

“Теория расширяющейся Земли предполагала, что континенты раскололись и рассеялись пока планета раздувалась”, - пишут авторы.

Еще раньше ученые заметили, что береговые линии Южной Америки и Африки “чудесным” образом совмещаются, как пазл. Сегодня мы знаем, что когда-то на планете существовал суперконтинент Пангея, который потом раскололся на меньшие континенты. Но раньше у сторонников расширяющейся Земли была своя теория.

“Главным аргументом в пользу расширения Земли является сомнительное утверждение о том, что континентальные профили идеально соответствуют меньшей Земле”, - отмечают ученые.

В прошлом экспериментаторы разработали модели разных размеров Земли и решили, что континенты можно соединить воедино того на меньшей по размерам планете.

Но в идее расширяющейся Земли отсутствовал механизм того, как Земля вообще может раздуваться. На сегодня мы знаем, что фактически, с каждым годом Земля становится все легче и легче, теряя огромное количество газа из атмосферы в космосе. Согласно подсчетам, наша планета становится легче на 50 тыс. тонн ежегодно.

Для того, чтобы теория расширяющейся Земли стала жизнеспособной, планета должна была бы накопить невероятное количество энергии.

“Внутренняя энергия Земли, которая была бы нужна для расширения планеты, составляет примерно ~7 x 1031 Дж. В это же время современная оценка внутренней энергии Земли показывает примерно -1,24 x 1032 Дж. Никакого реалистичного источника такой энергии не удалось найти в динамике системы Земля-Луна-Солнце за последние ~450 x 106 лет”, - подчеркивают эксперты.

Теория расширения Земли была окончательно отвергнута с открытием тектоники плит, а также всеми доказательствами, подтверждающими ее. Но старая идея недавно возродилась как странное, псевдонаучное убеждение.

Напомним, сторонник теории плоской Земли поплыл на край света, чтобы доказать свою правоту. Ведущий популярного шоу о плоской Земле отправился на ледяной континент, чтобы проверить свою теорию и наконец-то понял правду.