Сторонник теории плоской Земли поплыл на край света, чтобы доказать свою правоту: что пошло не так

Ведущий популярного шоу о плоской Земле отправился на ледяной континент, чтобы проверить свою теорию и наконец-то понял правду.

Related video

Еще со времен древних греков, более 2000 лет назад, люди знали, что Земля вовсе не плоская, а имеет форму шара. И все же, сегодня все еще есть люди, убежденные в том, что на самом деле мы живем на гигантском плоском диске, плавающем в космосе и известным как "Плоская Земля", пишет Daily Mail.

Теперь один из самых известных сторонников теории плоской Земли, ведущий популярного шоу на YouTube "Jeransim" Джеран Кампанелла, отправился в Антарктиду, чтобы проверить свою теорию. Он тут же стал свидетелем того, что солнце не заходит летом в Южном полушарии, что развенчивает убеждения сторонников теории плоской Земли, считающих, что Антарктида — ледяная стена, где солнце встает и заходит ежедневно.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Оказавшись в Антарктиде, Кампанелла говорит, что порой в жизни все ошибаются — например, он думал, что не существует 24-часового солнца. Он также утверждает, что был почти уверен в этом, однако в ходе своей экспедиции нашел доказательства того, что солнце действительно вращается вокруг вас на юге.

Отметим, сторонник Земли вовсе не стал утверждать, что планета имеет шарообразную форму, но заявил, что ему и другим сторонникам теории теперь придется узнать, что значит то, что солнце не заходит летом в Южном полушарии.

Джеран Кампанелла, ведущий популярного канала YouTube о плоской Земле "Jeransim" Фото: The Final Experiment

Поездка Кампанелла обошлась в 35 000 долларов и непреднамеренно оказалась такой, которая развенчала собственную теорию сторонника плоской Земли. Кампанелла заявил, что ожидал, что солнце взойдет и скроется из виду за горизонтом. Но в новом клипе он стыдливо признает правду и признает, что люди могут видеть в нем "подставного" — мошенника, который принимает участие в предполагаемом сокрытии того, что Земля круглая. В конце концов он заявил, что ранее искренне верил, что в мире не существует 24-часового солнца, но теперь он искренне верит, что оно на самом деле есть.

Хорошо известно, что Антарктида — островной континент в самой южной части Земли. Из-за наклона Земли солнце не заходит летом в южном полушарии (или северном полушарии) — оно просто движется по кругу в небе. Простыми словами, солнце остается видимым весь день, в том числе и в полночь — явление, известное как "полуночное солнце".

В то же время сторонники теории плоской Земли считают, что Антарктида — ледяная стена, окружающая все континенты и удерживающая Мировой океан. Поэтому они считают, что солнце встает и садится здесь каждый день, независимо от того, лето это или нет.

Чтобы объяснить смену дня и ночи, большинство теоретиков полагают, что солнце движется по кругу вокруг Северного полюса, а солнечный свет действует как прожектор над Землей. Годами сторонники теории плоской Земли говорили о том, что именно Антарктида покажет миру правду о форме нашей планеты, а потому визит на ледяной континент казался отличным доказательством теории. Увы, именно путешествие в Антарктиду и развенчало миф о плоской Земле.

Любопытно, что сторонники теории плоской Земли признали, что существует 24-часовое солнце, однако это никак не повлияло на их веру в то, что наша планета плоская.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему мы не видим округлость Земли.