Прихильник теорії плоскої Землі поплив на край світу, щоб довести свою правоту: що пішло не так

Ведучий популярного шоу про пласку Землю вирушив на крижаний континент, щоб перевірити свою теорію і нарешті зрозумів правду.

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Ще з часів стародавніх греків, понад 2000 років тому, люди знали, що Земля зовсім не плоска, а має форму кулі. І все ж, сьогодні все ще є люди, переконані в тому, що насправді ми живемо на гігантському плоскому диску, що плаває у космосі, відомому як "Плоска Земля", пише Daily Mail.

Тепер один із найвідоміших прихильників теорії плоскої Землі, ведучий популярного шоу на YouTube "Jeransim" Джеран Кампанелла, вирушив до Антарктиди, щоб перевірити свою теорію. Він тут же став свідком того, що сонце не заходить влітку в Південній півкулі, що розвінчує переконання прихильників теорії плоскої Землі, які вважають, що Антарктида — крижана стіна, де сонце встає і заходить щодня.

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Опинившись в Антарктиді, Кампанелла каже, що часом у житті всі помиляються — наприклад, він думав, що не існує 24-годинного сонця. Він також стверджує, що був майже впевнений у цьому, проте під час своєї експедиції знайшов докази того, що сонце дійсно обертається навколо вас на півдні.

Зазначимо, прихильник Землі зовсім не став стверджувати, що планета має кулясту форму, але заявив, що йому та іншим прихильникам теорії тепер доведеться дізнатися, що значить те, що сонце не заходить влітку в Південній півкулі.

Джеран Кампанелла, ведучий популярного каналу YouTube про плоску Землю "Jeransim" Фото: The Final Experiment

Поїздка Кампанелли обійшлася в 35 000 доларів і ненавмисно виявилася такою, що розвінчала власну теорію прихильника плоскої Землі. Кампанелла заявив, що очікував, що сонце зійде і зникне з поля зору за горизонтом. Але в новому кліпі він сором'язливо визнає правду і визнає, що люди можуть бачити в ньому "підставного" — шахрая, який бере участь у ймовірному приховуванні того, що Земля кругла. Зрештою він заявив, що раніше щиро вірив, що у світі не існує 24-годинного сонця, але тепер він щиро вірить, що воно насправді є.

Добре відомо, що Антарктида — острівний континент у найпівденнішій частині Землі. Через нахил Землі сонце не заходить влітку в південній півкулі (або північній півкулі) — воно просто рухається по колу в небі. Простими словами, сонце залишається видимим весь день, зокрема й опівночі — явище, відоме як "опівнічне сонце".

Водночас прихильники теорії плоскої Землі вважають, що Антарктида — крижана стіна, яка оточує всі континенти й утримує Світовий океан. Тому вони вважають, що сонце встає і сідає тут щодня, незалежно від того, літо це чи ні.

Щоб пояснити зміну дня і ночі, більшість теоретиків вважають, що сонце рухається по колу навколо Північного полюса, а сонячне світло діє як прожектор над Землею. Роками прихильники теорії плоскої Землі говорили про те, що саме Антарктида покаже світу правду про форму нашої планети, а тому візит на крижаний континент здавався чудовим доказом теорії. На жаль, саме подорож в Антарктиду і розвінчала міф про плоску Землю.

Цікаво, що прихильники теорії плоскої Землі визнали, що існує 24-годинне сонце, однак це жодним чином не вплинуло на їхню віру в те, що наша планета плоска.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому ми не бачимо округлість Землі.