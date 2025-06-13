Землю роздуває, як повітряну кулю: давня теорія отримала друге життя

Ідея тектоніки плит Землі стала настільки звичною для людей, що складно уявити, що геологи прийняли її тільки в 1960-х роках. До цього висувалися найрізноманітніші теорії, серед яких було припущення про те, що Земля роздувається, як повітряна куля.

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Безліч гіпотез висувалося з приводу того, чому на планеті видно різні масиви суші, відбуваються виверження вулканів і землетруси. До того, як ідею континентального дрейфу було прийнято, вчені вважали, що континенти й океани на Землі є постійними, зафіксованими на своєму місці, пишуть автори статті, на яку посилається IFL Science.

Деякі вчені припускали, що Земля певний час стискалася через втрату тепла, а це зі свого боку призвело до появи гір на планеті.

Також з'явилася гіпотеза Землі, що "розширюється". Ідея полягала в тому, що розширення Землі відсунуло континенти один від одного.

"Теорія Землі, що розширюється, припускала, що континенти розкололися і розсіялися, поки планета роздувалася", — пишуть автори.

Ще раніше вчені помітили, що берегові лінії Південної Америки та Африки "чудесним" чином поєднуються, як пазл. Сьогодні ми знаємо, що колись на планеті існував суперконтинент Пангея, який потім розколовся на менші континенти. Але раніше у прихильників Землі, що розширюється, була своя теорія.

"Головним аргументом на користь розширення Землі є сумнівне твердження про те, що континентальні профілі ідеально відповідають меншій Землі", — зазначають учені.

У минулому експериментатори розробили моделі різних розмірів Землі і вирішили, що континенти можна з'єднати воєдино того на меншій за розмірами планеті.

Але в ідеї Землі, що розширюється, був відсутній механізм того, як Земля взагалі може роздуватися. На сьогодні ми знаємо, що фактично, з кожним роком Земля стає все легшою і легшою, втрачаючи величезну кількість газу з атмосфери в космосі. Згідно з підрахунками, наша планета стає легшою на 50 тис. тонн щорічно.

Для того, щоб теорія Землі, що розширюється, стала життєздатною, планета мала б накопичити неймовірну кількість енергії.

"Внутрішня енергія Землі, яка була б потрібна для розширення планети, становить приблизно ~7 x 1031 Дж. Водночас сучасна оцінка внутрішньої енергії Землі показує приблизно -1,24 x 1032 Дж. Жодного реалістичного джерела такої енергії не вдалося знайти в динаміці системи Земля-Місяць-Сонце за останні ~450 x 106 років", — підкреслюють експерти.

Теорія розширення Землі була остаточно відкинута з відкриттям тектоніки плит, а також усіма доказами, що підтверджують її. Але стара ідея нещодавно відродилася як дивне, псевдонаукове переконання.

Нагадаємо, прихильник теорії плоскої Землі поплив на край світу, щоб довести свою правоту. Ведучий популярного шоу про пласку Землю вирушив на крижаний континент, щоб перевірити свою теорію і нарешті зрозумів правду.