Люди заставили Землю нарушить еще одну планетарную границу: где заложена "медленная бомба"

В новом исследовании ученые обнаружили, что закисление океана вошло в «опасную зону» еще 5 лет назад — это предполагает, что повышенный уровень углекислого газа заставил Землю нарушить еще одну планетарную границу.

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Ученые также обнаружили, что Мировой океан сегодня находится в худшем состоянии, чем думали ученые. Более того, уровень кислотности настолько высок, что наши моря, вероятно, вошли в "опасную зону" еще в 2025 году, об этом говорится в журнале Global Change Biology, пишет Live Science.

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"Опасная зона" для океана

Данные указывают на то, что люди непреднамеренно делают земные океаны более кислыми, выделяя все большее количество углекислого газа (CO2) в результате промышленной деятельности, такой как сжигание ископаемого топлива. Ученые также выяснили, что закисление океана наносит ущерб морским экосистемам и угрожает прибрежным поселениям людей, которые зависят от здоровой воды для своей жизни.

Предыдущие исследования уже предполагали, что земные океаны приближаются к планетарной границе или "опасной зоне" закисления океана. В новом исследовании ученые обнаружили, что закисление даже более развито, чем считалось ранее. Ученые также считают, что наши океаны, вероятно, вошли в опасную зону в 2020 году.

Предел безопасности был нарушен

Ученые пришли к выводу, что к 2020 году среднее состояние Мирового океана находилось в диапазоне неопределенности границы закисления океана, поэтому предел безопасности, вероятно, уже был нарушен. Команда также считает, что условия, по-видимому, ухудшаются быстрее в более глубоких водах, чем на поверхности.

По словам соавтора исследования, директора по науке и заместителя генерального директора Плимутской морской лаборатории, морской исследовательской организации Стива Уиддикомба, закисление океана — не просто экологический кризис, а "тикающая бомба замедленного действия" для морских экосистем и прибрежной экономики. Поскольку Мировой океан становится все более кислотным, ученые наблюдают потерю критически важных мест обитания, от которых зависят бесчисленные морские виды, и это, в свою очередь, имеет серьезные социальные и экономические последствия.

Планетарные границы Земли

В 2009 году ученые предложили девять планетарных границ, которые человечеству стоит избегать, чтобы сохранить здоровье Земли. Эти границы устанавливают пределы для крупномасштабных процессов, которые влияют на стабильность и устойчивость нашей планеты. Например, существуют границы для опасных уровней изменения климата, химического загрязнения и закисления океана, среди прочего.

В 2023 году ученые также обнаружили, что люди уже перешагнули шесть из девяти границ. Авторы этого исследования не считали, что граница закисления океана была нарушена в то время, но они отметили, что она находится на грани своей границы и ухудшается.

Что вызывает закисление океана?

По словам исследователей, закисление океана в основном вызвано тем, что океан поглощает углекислый газ. Около 30% CO2 поглощается из земной атмосферы, поскольку деятельность человека выкачивает CO2. Углекислый газ растворяется в океане, создавая угольную кислоту и высвобождая ионы водорода. Уровни кислотности основаны на количестве ионов водорода, растворенных в воде, поэтому, поскольку океан поглощает больше CO2, он становится более кислым.

Известно, что ионы водорода связываются с ионами карбоната в океане, образуя бикарбонат, что снижает количество карбоната, доступного для морской жизни, такой как:

кораллы;

моллюски;

планктон.

Животные нуждаются в карбонате для своих костей, раковин и других природных структур, которые они производят из карбоната кальция. Исследователи измеряют арагонит — одну из растворимых форм CaCO3 — для отслеживания уровней кислотности океана.

Известно, что граница закисления океана будет нарушена, когда в океанах произойдет 20% снижение арагонита в сравнении с доиндустриальными уровнями. Еще в 2023 году ученые обнаружили, что закисление океана составило 19%, что немного ниже границы.

В новом исследовании ученые использовали физические и химические измерения в верхнем слое океана и компьютерные модели для обновления и уточнения предыдущих оценок закисления океана. Они также ввели погрешность, включая неопределенности как в границе, так и в современном значении закисления.

Результаты указывают на то, что на поверхности океана глобальный средний уровень закисления составляет 17,3% ниже доиндустриальных уровней. Эта оценка ниже оценки 2023 года, но находится в пределах более широкой пограничной области — в пределах % с погрешностью 5,3%. Данные также указывают на то, что уровни закисления океана увеличиваются на больших глубинах. Более того, океан не закисляется неравномерно: около 40% воды на поверхности пересекло границу, но эта оценка выросла до 60% для вод ниже — примерно до 200 метров.

Ранее Фокус писал о том, что 3D-модель показывает, что закисление проникло глубже, чем мы думали.