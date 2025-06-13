Люди змусили Землю порушити ще один планетарний кордон: де закладена "сповільнена бомба"

У новому дослідженні вчені виявили, що закислення океану увійшло в "небезпечну зону" ще 5 років тому — це припускає, що підвищений рівень вуглекислого газу змусив Землю порушити ще одну планетарну межу.

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Вчені також виявили, що Світовий океан сьогодні перебуває в гіршому стані, ніж думали вчені. Ба більше, рівень кислотності настільки високий, що наші моря, ймовірно, увійшли в "небезпечну зону" ще 2025 року, про це йдеться в журналі Global Change Biology, пише Live Science.

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"Небезпечна зона" для океану

Дані вказують на те, що люди ненавмисно роблять земні океани більш кислими, виділяючи дедалі більшу кількість вуглекислого газу (CO2) внаслідок промислової діяльності, такої як спалювання викопного палива. Вчені також з'ясували, що закислення океану завдає шкоди морським екосистемам і загрожує прибережним поселенням людей, які залежать від здорової води для свого життя.

Попередні дослідження вже припускали, що земні океани наближаються до планетарної межі або "небезпечної зони" закислення океану. У новому дослідженні вчені виявили, що закислення навіть більш розвинене, ніж вважалося раніше. Вчені також вважають, що наші океани, ймовірно, увійшли в небезпечну зону у 2020 році.

Межу безпеки було порушено

Вчені дійшли висновку, що до 2020 року середній стан Світового океану перебував у діапазоні невизначеності кордону закислення океану, тому межа безпеки, ймовірно, вже була порушена. Команда також вважає, що умови, мабуть, погіршуються швидше в глибших водах, ніж на поверхні.

За словами співавтора дослідження, директора з науки та заступника генерального директора Плімутської морської лабораторії, морської дослідницької організації Стіва Віддікомба, закислення океану — не просто екологічна криза, а "бомба сповільненої дії, що цокає" для морських екосистем і прибережної економіки. Оскільки Світовий океан стає дедалі кислотнішим, вчені спостерігають втрату критично важливих середовищ існування, від яких залежать незліченні морські види, і це, своєю чергою, має серйозні соціальні та економічні наслідки.

Планетарні кордони Землі

У 2009 році вчені запропонували дев'ять планетарних меж, яких людству варто уникати, щоб зберегти здоров'я Землі. Ці межі встановлюють межі для великомасштабних процесів, які впливають на стабільність і стійкість нашої планети. Наприклад, існують межі для небезпечних рівнів зміни клімату, хімічного забруднення та закислення океану, серед іншого.

У 2023 році вчені також виявили, що люди вже переступили шість із дев'яти меж. Автори цього дослідження не вважали, що межа закислення океану була порушена на той час, але вони зазначили, що вона перебуває на межі своєї межі й погіршується.

Що спричиняє закислення океану?

За словами дослідників, закислення океану здебільшого спричинене тим, що океан поглинає вуглекислий газ. Близько 30% CO2 поглинається із земної атмосфери, оскільки діяльність людини викачує CO2. Вуглекислий газ розчиняється в океані, створюючи вугільну кислоту і вивільняючи іони водню. Рівні кислотності засновані на кількості іонів водню, розчинених у воді, тому, оскільки океан поглинає більше CO2, він стає кислішим.

Відомо, що іони водню зв'язуються з іонами карбонату в океані, утворюючи бікарбонат, що знижує кількість карбонату, доступного для морського життя, такого як:

корали;

молюски;

планктон.

Тварини потребують карбонату для своїх кісток, мушель та інших природних структур, які вони виробляють із карбонату кальцію. Дослідники вимірюють арагоніт — одну з розчинних форм CaCO3 — для відстеження рівнів кислотності океану.

Відомо, що межа закислення океану буде порушена, коли в океанах відбудеться 20% зниження арагоніту, як порівняти з доіндустріальними рівнями. Ще 2023 року вчені виявили, що закислення океану становило 19%, що трохи нижче межі.

У новому дослідженні вчені використовували фізичні та хімічні вимірювання у верхньому шарі океану та комп'ютерні моделі для оновлення й уточнення попередніх оцінок закислення океану. Вони також ввели похибку, включно з невизначеностями як у межі, так і в сучасному значенні закислення.

Результати вказують на те, що на поверхні океану глобальний середній рівень закислення становить 17,3% нижче доіндустріальних рівнів. Ця оцінка нижча за оцінку 2023 року, але перебуває в межах ширшої прикордонної області — в межах % з похибкою 5,3%. Дані також вказують на те, що рівні закислення океану збільшуються на великих глибинах. Ба більше, океан не закислюється нерівномірно: близько 40% води на поверхні перетнуло межу, але ця оцінка зросла до 60% для вод нижче — приблизно до 200 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що 3D-модель показує, що закислення проникло глибше, ніж ми думали.