Совершенно черный и в форме ромба: у берегов Канады запечатлели самый странный айсберг в мире

Среди бледных ледяных глыб в море Лабрадор рыбаки неожиданно заметили что-то очень странное — айсберг, который выделялся среди остальных и казался черным как сажа. Ученые рассказали, что не так с глыбой льда.

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Халлур Антониуссен находился на борту рыболовного траулера Saputi в середине мая и был ошеломлен, когда среди белых ледяных глыб у берегов Канады обнаружил самый странный в мире айсберг — он казался совершенно черным, как сажа и имел странную форму ромба, пишет Science Alert.

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Редкий черный айсберг

По словам очевидцев, этот айсберг казался невероятно особенным — черного цвета и в форме ромба. По словам исследователей, когда речь идет об айсбергах, мы, вероятно, представляем себе белые глыбы льда, плавающие в водах с температурой ниже нуля и окрашенные в спектр тонких оттенков бледно-голубого или сине-зеленого. Однако правда в том, что на самом деле айсберги могут быть довольно темными.

Ученые отмечают, что белые айсберги кажутся такими, потому что заполнены крошечными захваченными карманами воздуха, которые рассеивают все длины волн света. Однако по мере старения глыбы льда, он становится более сжатым, выталкивая воздух, позволяя большему количеству света проникать и становясь прозрачным как стекло. Более красные длины волн поглощаются, но синие длины волн рассеиваются, в результате чего лед выглядит более синим.

Из чего состоят айсберги

Айсберги не всегда представляют собой просто замерзшую воду. На самом деле другие материалы могут смешиваться со льдом по мере его формирования. Например, более зеленые айсберги содержат оксиды железа — они имеют желтый оттенок, когда они смешиваются с синим льдом, они кажутся зелеными.

По словам исследователей, другие айсберги также могут иметь черный или темно-сероватый оттенок. Такой оттенок часто является результатом грязи или другого темного материала, который связывается со льдом, порой, когда он катится по темной поверхности. Впрочем, по словам Антониуссена, эти айсберги выглядят не совсем так, как черный кусок, который он заметил в море Лабрадор.

Зеленый айсберг в море Уэдделла в 1985 году Фото: Journal of Geophysical Research: Oceans

Чем обоснован черный цвет айсберга

Другое объяснение, по словам гляциолога Льва Тарасова из Мемориального университета в Канаде, заключается в том, что черный айсберг на самом деле когда-то являлся частью более крупного ледника, который откололся и упал в море.

Ледники скользят по земле по мере продвижения к океану, поднимая много обломков, которые смешиваются со льдом. По словам исследователей, ранее ученые уже наблюдали более мелкие куски льда, которые продемонстрировали нечто подобное в Гренландии.

В то же время ученые признают, что потребовалось бы много времени, чтобы эти обломки стали такими же однородно перемешанными, как это выглядит в айсберге Антониуссена, что предполагает, что кусок льда довольно старый — от 1000 до 100 000 лет.

Другая возможность заключается в том, что лед смешался с сажей от огромного вулканического выброса. Существует также вероятность, что темная окраска является результатом обломков от удара метеорита. Впрочем, ученые признают, что точную причину темной окраски айсберга мы, вероятно, никогда не узнаем.

Ранее Фокус писал о том, что самый странный и крупный айсберг Земли вот-вот превратится в "звездную пыль": он виден из космоса.