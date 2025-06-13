Абсолютно чорний і у формі ромба: біля берегів Канади сфотографували найдивніший айсберг у світі

Серед блідих крижаних брил у морі Лабрадор рибалки несподівано помітили щось дуже дивне — айсберг, що вирізнявся з-поміж решти й здавався чорним, як сажа. Учені розповіли, що не так із брилою льоду.

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Халлур Антоніуссен перебував на борту рибальського траулера Saputi в середині травня і був приголомшений, коли серед білих крижаних брил біля берегів Канади виявив найдивніший у світі айсберг — він здавався геть чорним, наче сажа, і мав дивну форму ромба, пише Science Alert.

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Рідкісний чорний айсберг

За словами очевидців, цей айсберг здавався неймовірно особливим — чорного кольору й у формі ромба. За словами дослідників, коли йдеться про айсберги, ми, ймовірно, уявляємо собі білі брили льоду, що плавають у водах із температурою нижче нуля та забарвлені в спектр тонких відтінків блідо-блакитного або синьо-зеленого. Однак правда в тому, що насправді айсберги можуть бути досить темними.

Науковці зазначають, що білі айсберги здаються такими, бо заповнені крихітними захопленими кишенями повітря, які розсіюють усі довжини хвиль світла. Однак у міру старіння брили льоду, він стає більш стислим, виштовхуючи повітря, дозволяючи більшій кількості світла проникати та стаючи прозорим як скло. Червоніші довжини хвиль поглинаються, але сині довжини хвиль розсіюються, внаслідок чого лід має синіший вигляд.

З чого складаються айсберги

Айсберги не завжди являють собою просто замерзлу воду. Насправді інші матеріали можуть змішуватися з льодом у міру його формування. Наприклад, зеленіші айсберги містять оксиди заліза — вони мають жовтий відтінок, коли вони змішуються з синім льодом, вони здаються зеленими.

За словами дослідників, інші айсберги також можуть мати чорний або темно-сіруватий відтінок. Такий відтінок часто є результатом бруду або іншого темного матеріалу, який зв'язується з льодом, часом, коли він котиться по темній поверхні. Утім, за словами Антоніуссена, ці айсберги виглядають не зовсім так, як чорний шматок, який він помітив у морі Лабрадор.

Зелений айсберг у морі Ведделла 1985 року Фото: Journal of Geophysical Research: Oceans

Чим обґрунтований чорний колір айсберга

Інше пояснення, за словами гляціолога Льва Тарасова з Меморіального університету в Канаді, полягає в тому, що чорний айсберг насправді колись був частиною більшого льодовика, який відколовся і впав у море.

Льодовики ковзають по землі в міру просування до океану, піднімаючи багато уламків, які змішуються з льодом. За словами дослідників, раніше вчені вже спостерігали більш дрібні шматки льоду, які продемонстрували щось подібне в Гренландії.

Водночас учені визнають, що знадобилося б багато часу, щоб ці уламки стали такими ж однорідно перемішаними, який це має вигляд в айсбергу Антоніуссена, що припускає, що шматок льоду досить старий — від 1000 до 100 000 років.

Інша можливість полягає в тому, що лід змішався з сажею від величезного вулканічного викиду. Існує також імовірність, що темне забарвлення є результатом уламків від удару метеорита. Утім, учені визнають, що точну причину темного забарвлення айсберга ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося.

Раніше Фокус писав про те, що найдивніший і найбільший айсберг Землі ось-ось перетвориться на "зоряний пил": його видно з космосу.