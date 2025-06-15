Обнаружена неожиданная связь: уровень кислорода на Земле связан с магнитным полем планеты

Магнитное поле Земли и уровень кислорода увеличивались более или менее параллельно за последние 540 млн лет, а значит, они неразрывно связаны, считают ученые. Но природа этой связи для ученых пока не ясна.

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Ученые из Лаборатории геодезии и геофизики в Центре космических полетов NASA имени Годдарда впервые обнаружили, что существует сильная и неожиданная связь между магнитным полем Земли и уровнем кислорода на планете, пишет Live Science.

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Магнитное поле Земли и уровень кислорода увеличивались более или менее параллельно с начала кембрийского периода (541 млн– 485 млн лет назад), и резко увеличились в период между 330 млн и 220 млн лет назад, как выяснили ученые.

Возможно, магнитное поле контролирует уровень кислорода или же наоборот, но возможно они связаны неизвестным химическим или физическим процессом, который еще предстоит определить, говорят авторы исследования.

Ученые использовали два набора данных, охватывающих последние 540 миллионов лет. Одни данные показали уровень кислорода в атмосфере в определенный момент времени, благодаря изучению отложений окаменелого угля, который остается после лесных пожаров. Другие данные показали силу геомагнитного поля, после изучения магнитной информации, которая содержится в древних горных породах. Объединив два набора данных ученые пришли к выводу, что магнитное поле Земли и уровень кислорода неожиданно связаны.

Если магнитное поле контролирует уровень кислорода, его влияние, вероятно, будет связано с защитой, которую оно обеспечивает атмосфере Земли. Магнитное поле может предотвращать утечку молекул из атмосферы в космос, а также оно защищает жизнь на планете, включая растения, которые производят кислород, от рентгеновского и ультрафиолетового излучения из космоса.

Магнитное поле может предотвращать утечку молекул из атмосферы в космос, а также оно защищает жизнь на планете, включая растения, которые производят кислород, от рентгеновского и ультрафиолетового излучения из космоса Фото: Live Science

Если же уровень кислорода определяет силу магнитного поля Земли, то в это скорее всего ведущую роль играет движение литосферных плит. Это процесс непрерывного изменения земной коры, нижний слой которой перерабатывается в мантию, покрывающую ядро Земли.

Магнитное поле нашей планеты создает вращение жидкого внешнего ядра, поэтому вполне возможно, что литосферное движение может повлиять на магнитное поле, говорят ученые. Движение литосферных плит также влияет на круговорот химических веществ из недр Земли на поверхность, а это влияет на насыщение кислородом атмосферы и на его производство. Авторы исследования считают, что более вероятно, что магнитное поле Земли влияет на уровень кислорода, а не наоборот.

Но, возможно, существует неизвестный пока процесс, который может в течение длительного времени контролировать и увеличение магнитного поля и уровня кислорода одновременно. Ученые пока не знают, что это за процесс, но наборы данных могут содержать ответ.

Как уже писал Фокус, сегодня жизнь процветает на нашей планете благодаря запасам кислорода. Но атмосфера Земли не всегда была такой и ученые считают, что в конечном итоге планета будет иметь много метана и мало кислорода.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько золота добыли люди и сколько еще осталось в недрах Земли. Ученые говорят, что золота на Земле находится очень много, но не все это золото можно добыть.