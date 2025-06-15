Виявлено несподіваний зв'язок: рівень кисню на Землі пов'язаний із магнітним полем планети

Магнітне поле Землі і рівень кисню збільшувалися більш-менш паралельно за останні 540 млн років, а отже, вони нерозривно пов'язані, вважають учені. Але природа цього зв'язку для вчених поки що не зрозуміла.

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Вчені з Лабораторії геодезії та геофізики в Центрі космічних польотів NASA імені Годдарда вперше виявили, що існує сильний і несподіваний зв'язок між магнітним полем Землі та рівнем кисню на планеті, пише Live Science.

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Магнітне поле Землі і рівень кисню збільшувалися більш-менш паралельно з початку кембрійського періоду (541 млн-485 млн років тому), і різко збільшилися в період між 330 млн і 220 млн років тому, як з'ясували вчені.

Можливо, магнітне поле контролює рівень кисню або ж навпаки, але можливо вони пов'язані невідомим хімічним або фізичним процесом, який ще належить визначити, кажуть автори дослідження.

Вчені використовували два набори даних, що охоплюють останні 540 мільйонів років. Одні дані показали рівень кисню в атмосфері в певний момент часу, завдяки вивченню відкладень скам'янілого вугілля, яке залишається після лісових пожеж. Інші дані показали силу геомагнітного поля, після вивчення магнітної інформації, яка міститься в стародавніх гірських породах. Об'єднавши два набори даних, вчені дійшли висновку, що магнітне поле Землі та рівень кисню несподівано пов'язані.

Якщо магнітне поле контролює рівень кисню, його вплив, ймовірно, буде пов'язаний із захистом, який воно забезпечує атмосфері Землі. Магнітне поле може запобігати витоку молекул з атмосфери в космос, а також воно захищає життя на планеті, включно з рослинами, які виробляють кисень, від рентгенівського та ультрафіолетового випромінювання з космосу.

Магнітне поле може запобігати витоку молекул з атмосфери в космос, а також воно захищає життя на планеті, включно з рослинами, які виробляють кисень, від рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання з космосу Фото: Live Science

Якщо ж рівень кисню визначає силу магнітного поля Землі, то в цьому, найімовірніше, провідну роль відіграє рух літосферних плит. Це процес безперервної зміни земної кори, нижній шар якої переробляється в мантію, що покриває ядро Землі.

Магнітне поле нашої планети створює обертання рідкого зовнішнього ядра, тому цілком можливо, що літосферний рух може вплинути на магнітне поле, кажуть науковці. Рух літосферних плит також впливає на кругообіг хімічних речовин із надр Землі на поверхню, а це впливає на насичення киснем атмосфери та на його виробництво. Автори дослідження вважають, що більш імовірно, що магнітне поле Землі впливає на рівень кисню, а не навпаки.

Але, можливо, існує невідомий поки що процес, який може протягом тривалого часу контролювати і збільшення магнітного поля, і рівня кисню одночасно. Вчені поки що не знають, що це за процес, але набори даних можуть містити відповідь.

Як уже писав Фокус, сьогодні життя процвітає на нашій планеті завдяки запасам кисню. Але атмосфера Землі не завжди була такою і вчені вважають, що в кінцевому підсумку планета матиме багато метану і мало кисню.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки золота видобули люди і скільки ще залишилося в надрах Землі. Вчені кажуть, що золота на Землі знаходиться дуже багато, але не все це золото можна добути.