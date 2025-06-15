Скільки золота видобули люди і скільки ще залишилося в надрах Землі: вчені дали відповідь

Золото є важким металом і це один із найрідкісніших хімічних елементів на Землі. Золото утворюється під час зіткнення надзвичайно щільних нейтронних зірок, а потім розсіюється космосом. Вчені кажуть, що золота на Землі знаходиться дуже багато, але не все це золото можна добути.

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Згідно з даними Геологічної служби США, люди за всю свою історію видобули приблизно 206 000 тонн золота. При цьому більша частина цього золота пішла на виготовлення ювелірних прикрас, пише Live Science.

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Водночас дані Всесвітньої золотої ради (організація, створена основними виробниками золота) показують, що люди видобули понад 238 000 тонн золота. При цьому приблизно половина золота пішла на виготовлення ювелірних прикрас, приблизно 22% зберігається у вигляді золотих злитків і монет, а 17% зберігається в центральних банках різних країн світу.

При цьому вчені вказують на те, що ще багато золота залишилося в земній корі. За даними Геологічної служби США, в усьому світі в родовищах, в яких економічно вигідно видобувати золото, знаходиться приблизно 70 550 тонн дорогоцінного металу. При цьому найбільші родовища золота знаходяться Росії, Австралії, Південно-Африканській республіці та Китаї.

Але експерти розрізняють запаси золота, які точно можна витягти з надр Землі, і ті, поклади яких остаточно не підтверджені. За даними Всесвітньої золотої ради, світові запаси золота, яке точно можна видобути, становлять 60 370 тонн, але запаси, які не підтверджено, оцінюються в 145 000 тонн.

Загальні оцінки показують, що в людських предметах і відомих родовищах міститься від 277 000 до 299 000 тонн золота.

Але, згідно з даними Каліфорнійського університету в Берклі, США, більша частина золота не міститься в концентрованих родовищах по всій земній корі, а також трапляється в морській воді та магматичних породах. Вчені вважають, що всі частинки золота в земній корі, разом узяті, ймовірно, важать близько 441 мільйона тонн. Але це золото, розсіяне по земній корі, добути неможливо.

Загальні оцінки запасів золота на Землі показують, що в людських предметах і відомих родовищах міститься від 277 000 до 299 000 тонн золота Фото: pexels.com

Але це ще не все золото, яке насправді є на нашій планеті. 99% золота на Землі насправді знаходиться в ядрі нашої планети. Якби його можна було витягти, то цього золота було б достатньо, щоб покрити всю нашу планету шаром завтовшки в 0,5 метра.

Геолог Кріс Войсі з Університету Монаша, Австралія, каже, що, коли Земля формувалася понад 4,5 млрд років тому, більша частина золота занурилася в ядро планети. І лише невелика частина золота з часом опинилася ближче до поверхні Землі.

Вчений каже, що приблизно 99,5 % запасів золота вже перебувало у складі Землі, коли вона формувалася. Потім у період між 4,1 і 3,8 млрд років тому ще 0,5% запасів золота потрапили на Землю під час масованих ударів метеоритів.

За словами Войсі, за мільярди років кількість золота на Землі не сильно змінилася, хоча воно продовжує надходити з космосу, але в дуже маленьких кількостях.

Геолог каже, що, з огляду на величезну кількість золота в земному ядрі, а також зміну концентрації золота в корі Землі, майже неможливо точно сказати, скільки всього золота знаходиться на нашій планеті. Також майже неможливо визначити, скільки золота люди ще не виявили.

Як уже писав Фокус, у Китаї виявили одне з найбільших родовищ золота у світі. Вартість запасів золота оцінюється в 78 мільярдів доларів.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили скарб вартістю 17 млрд доларів, але не можуть його дістати. Скарб золотих монет перевозив іспанський галеон, який затонув 1708 року.