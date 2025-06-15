Здивувало геологів: в Китаї виявили одне з найбльших родовищ золота у світі

В Китаї виявили золоте родовище, запаси якого вартують близько 78 мільярдів доларів.

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Станом на сьогодні родовище у центральній китайській провінції Хунань є одним з найбільших родовищ золота у світі, пише Jasondeegan.

Запаси золота в межах двох тисяч метрів під землею були оцінені в 300 тонн, що здивувало геологів вже під час етапу початкового буріння Але загальні запаси золота в межах трьох тисяч метрів можуть сягнути 1000 тонн.

За оцінками фахівців, в одній тонні руди може міститися до 138 грамів золота.

Експерт з розвідки гірських порід Чень Жулінь розповів журналістам, що золото було буквально видно в зразках породи — це вкрай рідкісне явище для сучасних родовищ.

Для оцінки родовища команда геологів використовувала нові методи. Вони створили 3D-моделі золотоносних жил, щоб точно нанести їх на карту.

Заступник директора Геологічного бюро Хунань Лю Юнцзюня додав, що цей метод дав змогу визначити найбагатші області та перспективні периферійні зони.

Експерти вважають, що такий метод з точним визначенням покладів змінить світовий видобуток золота. Вважається, що після цього стане економічно вигідно розробляти навіть ті родовища, які раніше вважалися безперспективними.

Нагадаємо, в Англії виявили золоту монету з незвичайними зображеннями.

Фокус також писав про те, що вулкани на Гаваях сповнені золота із самого серця Землі.