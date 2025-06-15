Удивило геологов: в Китае обнаружили одно из самых больших месторождений золота в мире

В Китае обнаружили золотое месторождение, запасы которого стоят около 78 миллиардов долларов.

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По состоянию на сегодня месторождение в центральной китайской провинции Хунань является одним из крупнейших месторождений золота в мире, пишет Jasondeegan.

Запасы золота в пределах двух тысяч метров под землей были оценены в 300 тонн, что удивило геологов уже во время этапа начального бурения Но общие запасы золота в пределах трех тысяч метров могут достичь 1000 тонн.

По оценкам специалистов, в одной тонне руды может содержаться до 138 граммов золота.

Эксперт по разведке горных пород Чэнь Жулинь рассказал журналистам, что золото было буквально видно в образцах породы — это крайне редкое явление для современных месторождений.

Для оценки месторождения команда геологов использовала новые методы. Они создали 3D-модели золотоносных жил, чтобы точно нанести их на карту.

Заместитель директора Геологического бюро Хунань Лю Юнцзюня добавил, что этот метод позволил определить богатые области и перспективные периферийные зоны.

Эксперты считают, что такой метод с точным определением залежей изменит мировую добычу золота. Считается, что после этого станет экономически выгодно разрабатывать даже те месторождения, которые ранее считались бесперспективными.

Напомним, в Англии обнаружили золотую монету с необычными изображениями.

Фокус также писал о том, что вулканы на Гавайях полны золота из самого сердца Земли.