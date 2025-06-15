Сколько золота добыли люди и сколько еще осталось в недрах Земли: ученые дали ответ

Золото является тяжелым металлом и это один из самых редких химических элементов на Земле. Золото образуется при столкновении чрезвычайно плотных нейтронных звезд, а затем рассеивается по космосу. Ученые говорят, что золота на Земле находится очень много, но не все это золото можно добыть.

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Согласно данным Геологической службы США, люди за всю свою историю добыли примерно 206 000 тонн золота. При этом большая часть этого золота ушла на изготовление ювелирных украшений, пишет Live Science.

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В то же время данные Всемирного золотого совета (организация, созданная основными производителями золота) показывают, что люди добыли более 238 000 тонн золота. При этом примерно половина золота ушла на изготовление ювелирных украшений, примерно 22% хранится в виде золотых слитков и монет, а 17% хранится в центральных банках разных стран мира.

При этом ученые указывают на то, что еще много золота осталось в земной коре. По данным Геологической службы США по всему миру в месторождениях, в которых экономически выгодно добывать золото, находится примерно 70 550 тонн драгоценного металла. При этом крупнейшие месторождения золота находятся России, Австралии, Южно-Африканской республике и Китае.

Но эксперты различают запасы золота, которые точно можно извлечь из недр Земли и те, залежи которых окончательно не подтверждены. По данным Всемирного золотого совета, мировые запасы золота, которое точно можно добыть составляют 60 370 тонн, но запасы, которые не подтверждены оцениваются в 145 000 тонн.

Общие оценки показывают, что в человеческих предметах и ​​известных месторождениях содержится от 277 000 до 299 000 тонн золота.

Но, согласно данным Калифорнийского университета в Беркли, США, большая часть золота не находится в концентрированных месторождениях по всей земной коре, но также встречается в морской воде и магматических породах. Ученые считают, что все частицы золота в земной коре, вместе взятые, вероятно, весят около 441 миллиона тонн. Но это золото, рассеянное по земной коре, добыть невозможно.

Общие оценки запасов золота на Земле показывают, что в человеческих предметах и ​​известных месторождениях содержится от 277 000 до 299 000 тонн золота Фото: pexels.com

Но это еще не все золото, которое на самом деле, есть на нашей планете. 99% золота на Земле на самом деле находится в ядре нашей планеты. Если бы его можно было извлечь, то этого золота было бы достаточно, чтобы покрыть всю нашу планету слоем толщиной в 0,5 метра.

Геолог Крис Войси из Университета Монаша, Австралия, говорит, что, когда Земля формировалась более 4,5 млрд лет назад большая часть золота погрузилась в ядро планеты. И лишь небольшая часть золота со временем оказалась ближе к поверхности Земли.

Ученый говорит, что примерно 99,5 % запасов золота уже находилось в составе Земли, когда она формировалось. Затем в период между 4,1 и 3,8 млрд лет назад еще 0,5% запасов золота попали на Землю во время массированных ударов метеоритов.

По словам Войси, за миллиарды лет количество золота на Земле не сильно изменилось, хотя оно продолжает поступать из космоса, но в очень маленьких количествах.

Геолог говорит, что, учитывая огромное количества золота в земном ядре, а также изменение концентрации золота в коре Земли, почти невозможно точно сказать сколько всего золота находится на нашей планете. Также почти невозможно определить, сколько золота люди еще не обнаружили.

Как уже писал Фокус, в Китае обнаружили одно из самых больших месторождений золота в мире. Стоимость запасов золота оценивается в 78 миллиардов долларов.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили сокровище стоимостью 17 млрд долларов, но не могут его достать. Клад золотых монет перевозил испанский галеон, который затонул в 1708 году.