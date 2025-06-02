Бідне на кисень майбутнє: названо те, що зрештою вб'є більшу частину життя на Землі

Сьогодні складне життя процвітає на нашій планеті завдяки запасам кисню. Однак атмосфера нашої планети не завжди була такою і вчені вважають, що зрештою Земля повернеться до життя, багатого на метан і бідного на кисень.

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Про це йдеться в журналі Nature Geoscience, пише Science Alert.

На щастя для нас, цього не станеться в найближчому доступному для огляду майбутньому — вчені прогнозують, що планета має ще близько мільярда років. Однак коли зміни відбудуться, вони відбудуться досить швидко. Очікується, що зсув поверне планету до стану, схожого на той, у якому вона була до так званої Великої окиснювальної події (GOE) близько 2,4 мільярда років тому.

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Кінець людства і більшої частини життя на Землі

Протягом багатьох років тривалість життя біосфери Землі обговорювалася в контексті наших знань про постійне збільшення яскравості Сонця та глобальний карбонатно-силікатний геохімічний цикл. За словами співавтора дослідження, еколога Казумі Одзакі з Університету Тохо в Японії, одним із наслідків такої теоретичної структури є безперервне зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері та глобальне потепління в геологічних масштабах часу.

Тепер вчені стверджують, атмосферний кисень навряд чи буде постійною властивістю населених світів у цілому, що має значення для наших пошуків інших населених світів у Всесвіті. Нова модель вчених прогнозує, що деоксигенація атмосфери, за якої рівень O2 в атмосфері різко впаде до рівнів, що нагадують архейську Землю, найімовірніше, буде спричинена до виникнення вологих парникових умов у кліматичній системі Землі й до великої втрати поверхневої води з атмосфери.

Цей момент стане кінцем для людства і більшості інших форм життя, які залежать від кисню. Щоб дійти до своїх висновків, вчені створили докладні моделі біосфери Землі, взявши до уваги зміну яскравості Сонця, а також зниження рівня вуглекислого газу, оскільки газ розпадається під впливом рівня тепла, що зростає.

Менша кількість вуглекислого газу означає меншу кількість організмів, що фотосинтезують, таких як рослини, що призведе до зниження рівня кисню.

Першим зникне життя на Землі

Раніше вчені вважали, що підвищене випромінювання Сонця зітре океанські води з лиця Землі приблизно за 2 мільярди років, проте нова модель, заснована на щонайменше 400 000 симуляцій, припускає, що зниження рівня кисню насамперед призведе до загибелі життя.

За словами іншого співавтора дослідження, вченого-геолога Кріса Рейнхарда з Технологічного інституту Джорджії, падіння рівня кисню є надзвичайно екстремальним — йдеться про приблизно в мільйон разів меншу кількість кисню за межами Сонячної системи.

Ще один фактор, що робить дослідження особливо актуальним — наш пошук придатних для життя планет за межами Сонячної системи. Дедалі потужніші телескопи підключаються до мережі, і вчені хочуть знати, що їм слід шукати в стосах даних, які збирають ці прилади. Тепер учені вважають, що нам, імовірно, варто було б шукати й інші біосигнатури, крім кисню.

Згідно з розрахунками, проведеними Одзакі та Рейнхардом, багата киснем населена історія Землі може зрештою тривати лише 20-30% від тривалості життя планети загалом, а мікробне життя продовжить існувати ще довго після того, як ми зникнемо.

Раніше Фокус писав про те, що кисень був на Землі ще до початку фотосинтезу: вчені знайшли приховане джерело.