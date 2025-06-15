Ключ к чистой энергии: раскрыт секрет богатого литием минерала, нашли только в одном месте

Минерал ядарит имеет почти такой же химический состав, как и вымышленное вещество криптонит из комиксов и фильмов про Супермена. Если криптонит забирает силу Супермена, то ядарит наоборот является источником чистой энергии в реальном мире. Ученые выяснили, как образуется этот редкий минерал, который обнаружили всего в одном месте на Земле.

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Ядарит является уникальным минералом, который богат литием. Этот химический элемент играет важную роль в переходе человечества к чистой энергии, без использования ископаемого топлива. До сих пор ядарит обнаружили всего в одном месте на планете – в Сербии. Ученые выяснили, что для образования этого минерала нужны специфические условия, но эти данные дают возможность обнаружить больше месторождений ядарита, пишет IFLScience.

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Ядарит представляет собой минерал с химической формулой LiNaSiB3O7(OH). Его впервые обнаружили в 2004 году в Сербии и с тех пор ядарит не обнаружен ни в одном другом месте на Земле. Химическая формула минерала показывает, что это гидроксид боросиликата лития и натрия, и это уникальное химическое соединение.

Химический состав ядарита очень похож на состав вымышленного вещества криптонит из комиксов и фильмов о Супермене. Но криптонит зеленый, радиоактивный и забирает силы у Супермена. Ядарит же является белым, не радиоактивным и является источником лития.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, в месторождении ядарита в Сербии содержится достаточно лития, чтобы создать батареи для 90% европейских электромобилей, которые, как ожидается, выйдут на дороги в ближайшие десятилетия. Напоминаем, что литий является основным компонентом литий-ионных батарей, которые питают электромобили и портативную электронику. По словам ученых, если добыть весь ядарит, то это может стать переломным моментом в стремлении Европы обеспечить себя чистой энергией.

Химический состав ядарита очень похож на состав вымышленного вещества криптонит из комиксов и фильмов о Супермене. Но криптонит зеленый, радиоактивный и забирает силы у Супермена. Ядарит же является белым, не радиоактивным и является источником лития Фото: Wikipedia

Теперь ученые выяснили, как образуется очень редкий минерал, богатый литием. Условия его образования чрезвычайно специфичны, а потому неудивительно, что его пока обнаружили только в одном месте на планете. По словам ученых, для образования ядарита необходимо иметь богатое литием вулканическое стекло, богатые щелочью озера и глинистые минералы, превращающиеся в кристаллические структуры. Но все эти условия встречаются одновременно очень редко.

Ученые говорят, что если минеральные ингредиенты не совсем подходящие, если условия слишком кислые или слишком холодные, ядарит не образуется. Пока что таких же условий ученые не обнаружили в других местах на Земле, но понимание формирования ядарита дает возможность обнаружить новые месторождения, а также воссоздать необходимые условия для его создания в лаборатории.

Благодаря низкоэнергетическому потенциалу извлечения по сравнению с традиционными источниками лития, ядарит может стать отличным источником лития, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые создали литий-воздушную батарею, которая обеспечивает в четыре раза большую плотность энергии по сравнению с обычной литий-ионной батареей.

Напоминаем, что, хотя литий и является одним из самых ценных металлов в мире, все же, пожалуй, самым ценным пока остается золото. Фокус уже писал о том, сколько золота на самом деле находится в недрах Земли, и сколько золота можно добыть.