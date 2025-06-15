Ключ до чистої енергії: розкрито секрет багатого літієм мінералу, знайшли тільки в одному місці

Мінерал ядарит має майже такий самий хімічний склад, як і вигадана речовина криптоніт із коміксів і фільмів про Супермена. Якщо криптоніт забирає силу Супермена, то ядарит навпаки є джерелом чистої енергії в реальному світі. Вчені з'ясували, як утворюється цей рідкісний мінерал, який виявили всього в одному місці на Землі.

Related video

Ядарит є унікальним мінералом, який багатий на літій. Цей хімічний елемент відіграє важливу роль у переході людства до чистої енергії, без використання викопного палива. Досі ядарит виявили всього в одному місці на планеті — у Сербії. Вчені з'ясували, що для утворення цього мінералу потрібні специфічні умови, але ці дані дають можливість виявити більше родовищ ядариту, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ядарит являє собою мінерал із хімічною формулою LiNaSiB3O7(OH). Його вперше виявили 2004 року в Сербії і відтоді ядарит не виявлено в жодному іншому місці на Землі. Хімічна формула мінералу показує, що це гідроксид боросилікату літію і натрію, і це унікальна хімічна сполука.

Хімічний склад ядариту дуже схожий на склад вигаданої речовини криптоніт з коміксів і фільмів про Супермена. Але криптоніт зелений, радіоактивний і забирає сили в Супермена. Ядарит же є білим, не радіоактивним і є джерелом літію.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Geoscience, у родовищі ядариту в Сербії міститься достатньо літію, щоб створити батареї для 90% європейських електромобілів, які, як очікується, вийдуть на дороги в найближчі десятиліття. Нагадуємо, що літій є основним компонентом літій-іонних батарей, які живлять електромобілі та портативну електроніку. За словами вчених, якщо добути весь ядарит, то це може стати переломним моментом у прагненні Європи забезпечити себе чистою енергією.

Хімічний склад ядариту дуже схожий на склад вигаданої речовини криптоніт з коміксів і фільмів про Супермена. Але криптоніт зелений, радіоактивний і забирає сили в Супермена. Ядарит же є білим, не радіоактивним і є джерелом літію Фото: Wikipedia

Тепер учені з'ясували, як утворюється дуже рідкісний мінерал, багатий на літій. Умови його утворення надзвичайно специфічні, а тому не дивно, що його поки що виявили лише в одному місці на планеті. За словами вчених, для утворення ядариту необхідно мати багате на літій вулканічне скло, багаті на луг озера та глинисті мінерали, що перетворюються на кристалічні структури. Але всі ці умови зустрічаються одночасно дуже рідко.

Вчені кажуть, що якщо мінеральні інгредієнти не зовсім підходящі, якщо умови надто кислі або надто холодні, ядарит не утворюється. Поки що таких самих умов учені не виявили в інших місцях на Землі, але розуміння формування ядариту дає можливість виявити нові родовища, а також відтворити необхідні умови для його створення в лабораторії.

Завдяки низькоенергетичному потенціалу вилучення порівняно з традиційними джерелами літію, ядарит може стати чудовим джерелом літію, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені створили літій-повітряну батарею, яка забезпечує вчетверо більшу щільність енергії, порівняно зі звичайною літій-іонною батареєю.

Нагадуємо, що, хоча літій і є одним із найцінніших металів у світі, все ж, мабуть, найціннішим поки що залишається золото. Фокус уже писав про те, скільки золота насправді знаходиться в надрах Землі, і скільки золота можна добути.