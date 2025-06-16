В 1000 раз больше Солнца: астрономы обнаружили недостающие черные дыры Вселенной

Уже несколько десятилетий астрономы считают, что кроме известных двух типов черных дыр, существует еще один, который не удалось обнаружить. Теперь же ученые считают, что они нашли эти неуловимые черные дыры.

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Астрономам известно, что существуют черные дыры звездной массы (их масса составляет от 5 до 50 масс Солнца), а также сверхмассивные черные дыры (их масса в миллионы и миллиарды раз больше, чем у Солнца). Но теории предполагают, что существует так называемое недостающее звено в эволюции черных дыр – черные дыры промежуточной массы (их масса составляет от 100 до 1000 масс Солнца). Они считаются переходным мостом между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами по мере их роста. Ученые считают, что они обнаружили эти объекты, пишет ScienceAlert.

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Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, астрономы, возможно, обнаружили доказательства существования неуловимых черных дыр промежуточной массы.

Астрономы повторно проанализировали данные детекторов гравитационных волн (пульсации в ткани протсранства-времени) LIGO и Virgo для поиска возможных признаков слияний черных дыр средней массы.

Результаты показывают, что детекторы зарегистрировали выброс гравитационных волн, который произошел в результате слияния черных дыр, масса которых в 100-300 раз больше, чем у Солнца. То есть, вероятно, это те самые неуловимые черные дыры. Астрономы говорят, что эта новая популяция черных дыр открывает беспрецедентное окно в самые первые звезды, которые осветили нашу Вселенную.

Теории предполагают, что существует так называемое недостающее звено в эволюции черных дыр – черные дыры промежуточной массы Фото: ESA/Hubble

Также ученые считают, что будущий космический детектор гравитационных волн LISA, запуск которого запланирован на 2030-х годы, может помочь проверить результаты исследования.

В то время как детекторы LIGO и Virgo могут фиксировать последние стадии столкновения черных дыр, LISA сможет отслеживать их в течение многих лет, прежде чем они сольются, создавая гравитационные волны. Этот расширенный период наблюдения позволит астрономам узнать больше о происхождении черных дыр, их эволюции и о том, что с ними происходит.

Ученые надеются подтвердить, что черные дыры промежуточной массы являются источником создания сверхмассивных черных дыр. Будущие исследования также должны помочь выяснить, каким образом создаются неуловимые черные дыры. Еще астрономы считают, что лучше всего наблюдать за черными дырами средней массы можно будет с помощью детекторов гравитационных волн, размещенных на Луне.

Как уже писал Фокус, астрономы получили уникальное изображение струи сверхмассивной черной дыры, которая в 3 раза больше, чем Млечный Путь. Эта струя вылетает из черной дыры, которая активно поглощает материю и создала квазар, один из самых ярких объектов в космосе.

Также Фокус писал о том, что на Плутоне астрономы обнаружили нечто странное. Нигде в Солнечной системе такого нет.