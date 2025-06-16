У 1000 разів більші за Сонце: астрономи виявили відсутні чорні діри Всесвіту

Уже кілька десятиліть астрономи вважають, що крім відомих двох типів чорних дір, існує ще один, який не вдалося виявити. Тепер же вчені вважають, що вони знайшли ці невловимі чорні діри.

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Астрономам відомо, що існують чорні діри зоряної маси (їхня маса становить від 5 до 50 мас Сонця), а також надмасивні чорні діри (їхня маса в мільйони і мільярди разів більша, ніж у Сонця). Але теорії припускають, що існує так звана відсутня ланка в еволюції чорних дір — чорні діри проміжної маси (їхня маса становить від 100 до 1000 мас Сонця). Вони вважаються перехідним мостом між чорними дірами зоряної маси і надмасивними чорними дірами в міру їхнього зростання. Вчені вважають, що вони виявили ці об'єкти, пише ScienceAlert.

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Згідно з дослідженням, опублікованим в The Astrophysical Journal Letters, астрономи, можливо, виявили докази існування невловимих чорних дір проміжної маси.

Астрономи повторно проаналізували дані детекторів гравітаційних хвиль (пульсації в тканині протсранства-часу) LIGO і Virgo для пошуку можливих ознак злиттів чорних дір середньої маси.

Результати показують, що детектори зареєстрували викид гравітаційних хвиль, який стався внаслідок злиття чорних дір, маса яких у 100-300 разів більша, ніж у Сонця. Тобто, ймовірно, це ті самі невловимі чорні діри. Астрономи кажуть, що ця нова популяція чорних дір відкриває безпрецедентне вікно в найперші зірки, які освітили наш Всесвіт.

Теорії припускають, що існує так звана відсутня ланка в еволюції чорних дір — чорні діри проміжної маси Фото: ESA/Hubble

Також учені вважають, що майбутній космічний детектор гравітаційних хвиль LISA, запуск якого заплановано на 2030-ті роки, може допомогти перевірити результати дослідження.

У той час як детектори LIGO і Virgo можуть фіксувати останні стадії зіткнення чорних дір, LISA зможе відстежувати їх протягом багатьох років, перш ніж вони зіллються, створюючи гравітаційні хвилі. Цей розширений період спостереження дасть змогу астрономам дізнатися більше про походження чорних дір, їхню еволюцію і про те, що з ними відбувається.

Вчені сподіваються підтвердити, що чорні діри проміжної маси є джерелом створення надмасивних чорних дір. Майбутні дослідження також мають допомогти з'ясувати, яким чином створюються невловимі чорні діри. Ще астрономи вважають, що найкраще спостерігати за чорними дірами середньої маси можна буде за допомогою детекторів гравітаційних хвиль, розміщених на Місяці.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали унікальне зображення струменя надмасивної чорної діри, яка в 3 рази більша, ніж Чумацький Шлях. Цей струмінь вилітає з чорної діри, яка активно поглинає матерію і створила квазар, один з найяскравіших об'єктів у космосі.

Також Фокус писав про те, що на Плутоні астрономи виявили щось дивне. Ніде в Сонячній системі такого немає.