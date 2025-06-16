В Мировом океане обнаружены сотни гигантских вирусов: ученые не знали об их существовании ранее

Ученые только что обнаружили сотни гигантских вирусов в ходе комплексного исследования, охватывающего океаны по всему миру — любопытно, что исследователи ранее даже не подозревали об их существовании.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни: некоторые виды хорошо изучены учеными, однако другим все еще удается скрываться от глаз исследователей. В новом исследовании ученые использовали специальное компьютерное программное обеспечение для идентификации геномов микробов в образцах морской воды. В результате ученым удалось обнаружить 230 гигантских вирусов, ранее неизвестных науке, об этом говорится в журнале Nature npj Viruses, пишет Science Alert.

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Сотни гигантских вирусов в Мировом океане

Открытие было сделано командой под руководством морского биолога Бенджамина Минча и вирусолога Мохаммада Монируззамана из Университета Майами. Идентификация этих вирусов является важнейшей частью понимания жизни в океане, а также выживания морских организмов, известных как протисты, в том числе:

водоросли;

амебы;

жгутиконосцы.

По словам Монируззамана, более глубокое понимание разнообразия и роли гигантских вирусов в океане и то, как они взаимодействуют с водорослями и другими океаническими микробами, позволит ученым предсказывать, а, возможно, и контролировать вредоносное цветение водорослей, представляющее опасность для людей во всем мире.

Исследователи классифицировали сотни новых вирусов, которые они обнаружили Фото: Nature npj Viruses

Какую роль в океане играют гигантские вирусы

Благодаря недавним быстрым достижениям в области баз данных генома, инструментов анализа и компьютерных программ, таких как те, что используются здесь, процесс обнаружения гигантских вирусов теперь значительно проще, чем раньше, что дает ученым новые знания о том, как эти вирусы распространяются и ведут себя.

Например, известно, что гигантские вирусы часто ответственны за гибель фитопланктона — крошечных фотосинтезирующих организмов, встречающихся в океанах, озерах и реках. Предыдущие исследования уже показали, что эти организмы играют решающую роль для морской жизни и пищевой цепи в целом. Они также производят огромное количество кислорода Земли, а потому знание большего количества вирусов, охотящихся на них, может помочь в усилиях по защите.

По словам Минча, сотни гигантских вирусов — не единственное, что ученые обнаружили в океане. Им также удалось выявить 569 новых функциональных белков, включая девять, участвующих в фотосинтезе. Это указывает на то, что в некоторых случаях белки, похоже, способны захватывать функции фотосинтеза своих хозяев, чтобы получить энергию, необходимую для выживания. Авторы исследования теперь считают, что гигантские вирусы играют огромную роль в управлении метаболизмом хозяина во время инфекции и влиянии на морскую биогеохимию.

Гигантский вирус, поражающий водоросли Florenciella Фото: Nature npj Viruses

Какие гигантские вирусы обнаружили в океане

Авторы исследования отнесли гигантские вирусы к двум существующим отрядам: Imitervirales и Algavirales. Известно, что эти группы используют разные стратегии заражения, причем первые являются наиболее генетически сложными, что указывает на более гибкую "стратегию жизни", которая потенциально позволяет вирусу выживать в более широком спектре хозяев.

Ученые знают, что на самом деле они лишь слегка коснулись поверхности, когда дело доходит до получения полной картины жизни, которая живет в океанах: каждая капля морской воды кишит вирусами, и морская жизнь на самом деле помогает нам защищаться от многих из них.

Ранее Фокус писал о том, что гигантские "загадочные" арктические вирусы не убьют человечество, а могут его спасти.