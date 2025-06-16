У світовому океані виявлено сотні гігантських вірусів: учені не знали про їхнє існування раніше

Вчені щойно виявили сотні гігантських вірусів під час комплексного дослідження, що охоплює океани по всьому світу — цікаво, що дослідники раніше навіть не підозрювали про їхнє існування.

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Океан вкриває більше половини поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя: деякі види добре вивчені вченими, проте іншим все ще вдається ховатися від очей дослідників. У новому дослідженні вчені використовували спеціальне комп'ютерне програмне забезпечення для ідентифікації геномів мікробів у зразках морської води. У результаті вченим вдалося виявити 230 гігантських вірусів, раніше невідомих науці, про це йдеться в журналі Nature npj Viruses, пише Science Alert.

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Сотні гігантських вірусів у Світовому океані

Відкриття було зроблено командою під керівництвом морського біолога Бенджаміна Мінча і вірусолога Мохаммада Моніруззамана з Університету Маямі. Ідентифікація цих вірусів є найважливішою частиною розуміння життя в океані, а також виживання морських організмів, відомих як протисти, зокрема:

водорості;

амеби;

джгутиконосці.

За словами Моніруззамана, глибше розуміння розмаїття і ролі гігантських вірусів в океані й те, як вони взаємодіють з водоростями та іншими океанічними мікробами, дасть змогу вченим передбачати, а, можливо, і контролювати шкідливе цвітіння водоростей, що становить небезпеку для людей в усьому світі.

Дослідники класифікували сотні нових вірусів, які вони виявили Фото: Nature npj Viruses

Яку роль в океані відіграють гігантські віруси

Завдяки нещодавнім швидким досягненням у галузі баз даних геному, інструментів аналізу та комп'ютерних програм, таких як ті, що використовуються тут, процес виявлення гігантських вірусів тепер значно простіший, ніж раніше, що дає вченим нові знання про те, як ці віруси поширюються та поводяться.

Наприклад, відомо, що гігантські віруси часто відповідальні за загибель фітопланктону — крихітних організмів, що фотосинтезують і зустрічаються в океанах, озерах і річках. Попередні дослідження вже показали, що ці організми відіграють вирішальну роль для морського життя і харчового ланцюга загалом. Вони також виробляють величезну кількість кисню Землі, а тому знання більшої кількості вірусів, що полюють на них, може допомогти в зусиллях із захисту.

За словами Мінча, сотні гігантських вірусів — не єдине, що вчені виявили в океані. Їм також вдалося виявити 569 нових функціональних білків, включно з дев'ятьма, що беруть участь у фотосинтезі. Це вказує на те, що в деяких випадках білки, схоже, здатні захоплювати функції фотосинтезу своїх господарів, щоб отримати енергію, необхідну для виживання. Автори дослідження тепер вважають, що гігантські віруси відіграють величезну роль в управлінні метаболізмом господаря під час інфекції та впливі на морську біогеохімію.

Гігантський вірус, що вражає водорості Florenciella Фото: Nature npj Viruses

Які гігантські віруси виявили в океані

Автори дослідження віднесли гігантські віруси до двох загонів: Imitervirales і Algavirales. Відомо, що ці групи використовують різні стратегії зараження, причому перші є найбільш генетично складними, що вказує на гнучкішу "стратегію життя", яка потенційно дає змогу вірусу виживати в ширшому спектрі господарів.

Вчені знають, що насправді вони лише злегка торкнулися поверхні, коли справа доходить до отримання повної картини життя, що живе в океанах: кожна крапля морської води кишить вірусами, і морське життя насправді допомагає нам захищатися від багатьох із них.

Раніше Фокус писав про те, що гігантські "загадкові" арктичні віруси не вб'ють людство, а можуть його врятувати.