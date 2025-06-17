Из Австралии в Папуа-Новую Гвинею за 38 часов: ученые впервые следили за цаплей во время перелета

Исследователи впервые в истории использовали данные GPS, чтобы проследить невероятный 38-часовой перелет белой цапли без единой остановки — птица преодолела путь из Австралии в Папуа-Новую Гвинею.

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Авторы исследования, как они считают, впервые в истории провели исследование GPS-отслеживания перелета крупных водоплавающих птиц в Австралии. Данные показали, что птица вылетела из Австралии и провела 38 часов в воздухе без остановки, прежде чем приземлиться в Папуа-Новой Гвинее — путешествие, которое занимает более 3 часов на самолете, пишет IFLScience.

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Самые дальние пернатые путешественники

Когда речь идет о птицах, белые цапли явно не могут претендовать на рекорды. Например, черные стрижи способны летать без остановки в течение 10 месяцев за раз. При этом самая длинная миграция — перелет морской птицы из Антарктиды в Арктику. Тем не менее, для крупной водоплавающей птицы усилия этой цапли не стоит недооценивать — похоже, этот вид можно считать впечатляющим дальним путешественником.

В новом исследовании ученые отслеживали 18 молодых цапель, покидающих свои гнездовья в Австралии. Среди их были птицы двух видов:

большая белая цапля (Ardea alba);

пернатая цапля (Ardea plumifera).

Отметим, что обе птицы окрашены в оттенки снежно-белого, а у самцов особые декоративные перья, которые они распускают в сезон ухаживаний, чтобы произвести впечатление на самок.

Миграция белых цапель

В ходе исследования ученые наблюдали впечатляющий прямой перелет из Австралии в Папуа-Новую Гвинею, а данные, полученные от всех птиц, также выявили некоторые любопытные закономерности в том, как они расселялись.

Исследователи показали, что все пернатые цапли направлялись на север, в то время как большие белые цапли разлетелись во всех направлениях, включая юг. Пернатые цапли также, как правило, летали быстрее и путешествовали дальше по сравнению с большими белыми цаплями, и вместе эти беспрецедентные подробности их перемещений могут помочь нам лучше защитить жизненно важный вид.

Авторы исследования отмечают, что полученная ими информация, вероятно, будет полезна для сохранения видов и усилий по управлению водными и водно-болотными угодьями, поскольку она помогает понять движущие силы реакций наземных видов и связанные с ними показатели.

Команда также считает, что новые данные помогут в оценке реакций и в расстановке приоритетов по стадиям жизни видов и критическим участкам для управления. Определение времени перемещения, расстояний и мест остановок во время рассеивания полезно для исследователей.

Ранее Фокус писал о том, как перелетные птицы знают, куда лететь.