З Австралії до Папуа-Нової Гвінеї за 38 годин: учені вперше стежили за чаплею під час перельоту

Дослідники вперше в історії використовували дані GPS, щоб простежити неймовірний 38-годинний переліт білої чаплі без єдиної зупинки — птах подолав шлях з Австралії до Папуа-Нової Гвінеї.

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Автори дослідження, як вони вважають, уперше в історії провели дослідження GPS-відстеження перельоту великих водоплавних птахів в Австралії. Дані показали, що птах вилетів з Австралії та провів 38 годин у повітрі без зупинки, перш ніж приземлитися в Папуа-Новій Гвінеї — подорож, яка триває понад 3 години на літаку, пише IFLScience.

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Найдальші пернаті мандрівники

Коли йдеться про птахів, білі чаплі явно не можуть претендувати на рекорди. Наприклад, чорні стрижі здатні літати без зупинки протягом 10 місяців за раз. При цьому найдовша міграція — переліт морського птаха з Антарктиди в Арктику. Проте, для великого водоплавного птаха зусилля цієї чаплі не варто недооцінювати — схоже, цей вид можна вважати дивовижним далеким мандрівником.

У новому дослідженні вчені відстежували 18 молодих чапель, які залишають свої гніздування в Австралії. Серед них були птахи двох видів:

велика біла чапля (Ardea alba);

перната чапля (Ardea plumifera).

Зазначимо, що обидва птахи забарвлені у відтінки сніжно-білого, а самці мають особливе декоративне пір'я, яке вони розпускають у сезон залицянь, щоб справити враження на самок.

Міграція білих чапель

Під час дослідження вчені спостерігали дивовижний прямий переліт з Австралії до Папуа-Нової Гвінеї, а дані, отримані від усіх птахів, також виявили деякі цікаві закономірності в тому, як вони розселялися.

Дослідники показали, що всі пернаті чаплі прямували на північ, у той час, як великі білі чаплі розлетілися в усіх напрямках, включно з півднем. Пернаті чаплі також, як правило, літали швидше і подорожували далі порівняно з великими білими чаплями, і разом ці безпрецедентні подробиці їхніх переміщень можуть допомогти нам краще захистити життєво важливий вид.

Автори дослідження зазначають, що отримана ними інформація, ймовірно, буде корисною для збереження видів і зусиль з управління водними та водно-болотними угіддями, оскільки вона допомагає зрозуміти рушійні сили реакцій наземних видів і пов'язані з ними показники.

Команда також вважає, що нові дані допоможуть в оцінці реакцій і в розставлянні пріоритетів за стадіями життя видів і критичними ділянками для управління. Визначення часу переміщення, відстаней і місць зупинок під час розсіювання корисне для дослідників.

Раніше Фокус писав про те, як перелітні птахи знають, куди летіти.