Почуття, яких немає у людей: як перелітні птахи знають, куди летіти

Щоб орієнтуватися в просторі, птахи використовують складний набір почуттів. Вони дають змогу крилатим створінням дізнатися, в якому напрямку потрібно переміщатися в небі, щоб досягти пункту призначення.

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Щороку мільярди птахів по всьому світу мігрують з однієї частини планети в іншу. Але коли птахи вирушають у ці подорожі, як вони дізнаються, куди вони летять? У птахів є цілий арсенал почуттів, які вони використовують для орієнтації в просторі. Одні нам знайомі, а деякі все ще перебувають за межами людського розуміння, пише Live Science.

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Міріам Лієдвогель, директорка Інституту досліджень птахів у Німеччині, каже, що птахи використовують різноманітні підказки, щоб зберігати правильний напрямок руху під час міграції. Здебільшого в цьому їм допомагають зір та нюх.

Якщо птахи вже мігрували, вони, найімовірніше, запам'ятають знайомі орієнтири, як-от річки та гірські хребти. З іншого боку, у птахів, які летять над водою, менше орієнтирів. За таких обставин вони можуть більше покладатися на свій нюх.

Сонячний і зоряний компас

Птахи також можуть використовувати Сонце і зірки як орієнтири. Для цього птахи, які літають вдень, використовують "сонячний компас", який об'єднує уявлення птахів про те, де розташоване Сонце на небі, з їхнім внутрішнім сприйняттям того, який зараз час доби, що ґрунтується на їхньому циркадному ритмі. Таким чином птахи можуть визначати напрямок, у якому вони рухаються. Як показують дослідження, порушення циркадного ритму птахів штучним освітленням заважає їм точно орієнтуватися в просторі.

Але більшість птахів насправді мігрують уночі. У цьому випадку птахи покладаються на положення і обертання зірок, щоб знайти правильний шлях. Вони використовують "зоряний компас", вивчаючи положення зірок навколо полюса світу, який приблизно позначений Полярною зіркою.

Полюс світу — це точка на небесній сфері, навколо якої відбувається видимий добовий рух зірок через обертання Землі навколо своєї осі.

Більшість птахів насправді мігрують уночі. У цьому випадку птахи покладаються на положення і обертання зірок, щоб знайти правильний шлях Фото: Live Science

Шосте відчуття у птахів

Якщо птахи не можуть використовувати Сонце або зірки як орієнтири, наприклад, коли небо затягнуте хмарами, вони використовують особливе відчуття, якого немає в людини. Птахи можуть знаходити правильний шлях завдяки почуттю, відомому як магніторецепція. Це почуття дозволяє птахам сприймати магнітне поле Землі.

Але як саме птахи знаходять шлях за допомогою магнітного поля Землі поки точно не зрозуміло. Пітер Хор з Оксфордського університету каже, що птахи повинні використовувати якусь хімічну реакцію, результат якої залежить від сили і напрямку магнітного поля Землі. Існує кілька теорій про те, як відбувається ця реакція, але Хор робить ставку на молекулу під назвою криптохром, яка присутня в сітківці очей птахів.

Вчені виявили, що ізольований криптохром реагує на магнітне поле і що для цієї реакції потрібне синє світло, яке також необхідне для магніторецепції птахів. Проте вчені не впевнені, наскільки криптохром досить чутливий, щоб уловлювати найдрібніші зміни магнітного поля Землі.

Деякі дослідження вказують на механізм магніторецепції всередині дзьобів птахів. Вчені виявили рецептори у верхній частині дзьоба птахів, які взаємодіють з магнетитом, мінералом на основі заліза. Ці рецептори з'єднуються з мозком через нервові шляхи, що дає змогу припустити, що вони можуть бути ще одним методом, який птахи використовують для вимірювання сили магнітного поля.

Птахи відчувають особливе світло

Крім магніторецепції, птахи можуть отримувати інформацію про свій напрямок, виявляючи поляризоване світло. Це тип світла, в якому хвилі коливаються в певній площині. Сонячне світло стає поляризованим передбачуваним чином, коли воно розсіюється в атмосфері Землі. Використовуючи спеціальні клітини в сітківці очей, птахи можуть відчувати це світло, що дає їм інформацію про те, де розташоване Сонце на небі, навіть коли воно затягнуте хмарами, кажуть учені.

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